König Charles III. ändert für Gesundheit seine Essgewohnheit

König Charles III. (75) sieht sich gezwungen, eine große Änderung in seinen täglichen Gewohnheiten vorzunehmen, während er sich einer laufenden Krebsbehandlung unterzieht. Er hat jahrelang gemieden, Mittagessen zu essen. Doch auf Drängen seiner Frau, Königin Camilla (77), seiner Ärzte und Berater muss der König nun einen Kompromiss eingehen. Anstatt eines vollen Mittagsmahls isst er nun zur Mittagszeit zumindest eine halbe Avocado, um seine Kräfte während der Behandlung aufrechtzuerhalten, berichtet MailOnline.

Sein Verzicht auf ein Mittagessen war so bekannt, dass es auf einer Liste von 70 Fakten über den König für seinen 70. Geburtstag vermerkt wurde – ohne weitere Erklärung. Obwohl eine spezielle Ernährung den Krebsverlauf nicht direkt beeinflusst, betont der National Health Service (NHS) die Wichtigkeit einer ausgewogenen Ernährung während Krebsbehandlungen, um die körperlichen Funktionen zu unterstützen. Die Ärzte des Königs raten zu einer Aufnahme aller notwendigen Nährstoffe, um die Nebenwirkungen der Behandlung bestmöglich zu bewältigen.

Neben der neuen Routine zur Mittagszeit hat König Charles schon immer eigenwillige Essgewohnheiten gezeigt. Sein Faible für ein weich gekochtes Ei hat es sogar bis in die populäre Serie The Crown geschafft, in der Camilla Parker Bowles kommentiert, dass das Fehlen eines weich gekochten Eis ein großer Fauxpas sei. Persönlich und öffentlich ist bekannt, dass der König Wert auf Traditionen legt und sein Leben oft nach strikten Regelmäßigkeiten gestaltet.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, britische Royals

Getty Images König Charles beim The Braemar Gathering 2024

