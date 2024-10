Geburtstag verpasst: Wann sieht Taylor Swift ihren Travis?

Zu Ehren seines 35. Geburtstags veranstaltete Travis Kelce am Samstag ein großes Charity-Event. Beim "Kelce Car Jam" feierte der NFL-Star zusammen mit seinen Eltern, Bruder Jason (36) und dessen Frau Kylie (32) sowie geschätzten Kollegen wie Patrick Mahomes (29). Doch eine fehlte: seine Freundin Taylor Swift (34)! "Sie kann heute nicht hier sein", entschuldigte der Profisportler die Sängerin gegenüber Page Six und erklärte: "Ich weiß, dass sie zum Spiel kommen wird." Lange müssen sich die beiden also nicht mehr gedulden – schon heute treten die Kansas City Chiefs gegen die New Orleans Saints an.

Bei seinem wohltätigen Event war Travis trotz der Abwesenheit seiner Liebsten bestens drauf. Auf die Frage, was er sich zum Geburtstag wünscht, antwortete der Footballspieler lachend: "Ich nehme gern noch einen Super Bowl, wenn du einen hast." Sein Ehrentag ging humorvoll weiter: Nach dem Event ging es für die Brüder und Kylie zu einer Comedyshow von Zac Townsend im Midland Theater in Kansas City, Missouri.

Zuletzt ließen sich Travis und Taylor immer weniger gemeinsam blicken. Das liegt jedoch nicht nur an ihrem vollen Terminkalender – Footballspiele zu besuchen, die nicht im Heimstadion der Kansas City Chiefs stattfinden, ist für die "Lover"-Interpretin mit einem enormen Aufwand verbunden. "Wenn sie an einen Ort geht, der nicht das Arrowhead-Stadium ist, gibt es Sicherheitsbedenken. Sie hat so oft mit Arrowhead zusammengearbeitet, dass sie sich dort wohlfühlt. Wenn sie alle anderen Stadien besucht, muss man ein Team im Voraus schicken", erklärte kürzlich ein Insider gegenüber Page Six.

Anzeige Anzeige

Instagram / zactownsend_ Travis Kelce und Zac Townsend, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige