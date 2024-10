Helen Flanagan rechtfertigt TV-Fremdküssen trotz Beziehung

Helen Flanagan (34) verteidigt ihre Entscheidung, während der Teilnahme an der Sendung "Celebs Go Dating" andere Männer geküsst zu haben – und das, obwohl sie bereits eine Beziehung mit dem ehemaligen Profifußballer Robbie Talbot eingegangen war. Obwohl Helen bereits ihren Vertrag für die Dating-Show unterschrieben hatte, begann sich ihre Verbindung zu Robbie zu vertiefen. "Wir haben uns Ende Februar kennengelernt und dann habe ich im März oder April meinen Vertrag für die Show unterschrieben", erklärt sie gegenüber dem Magazin OK!. Helen fügt hinzu, dass sie unbedingt bei der Promi-Datingshow mitmachen wollte: "Es war immer das, was ich machen wollte. Ich habe Robbie gesagt, dass ich mitmache, und er hat gesagt, dass es in Ordnung ist."

Während der Dreharbeiten wurde der 34-Jährigen jedoch bewusst, wie ernst ihre Gefühle für Robbie geworden waren, was die Teilnahme an der Show erschwerte: "Inmitten der Dreharbeiten merkte ich, dass ich mich wirklich in ihn verliebte, und das machte die Situation unglaublich schwer." Dennoch habe sich Helen nicht schuldig gefühlt, da sie wusste, dass sie für die Zuschauer unterhaltsam sein musste. "Ich habe versucht, es locker zu nehmen, damit ich kein schlechtes Gewissen habe", fügte sie hinzu. Sie blieb während des gesamten Prozesses in engem Kontakt mit Robbie und sprach offen mit ihm über ihre Gefühle. "Das Wichtigste war, dass wir vorher darüber gesprochen haben", betonte die Blondine gegenüber dem Magazin.

Zuvor war Helen mit dem Fußballer Scott Sinclair liiert. Im Jahr 2018 verlobten sich die beiden. Sie haben drei gemeinsame Kinder: zwei Töchter und einen Sohn. Im Oktober 2022 wurde dann bekannt, dass Helen und Scott sich nach 13 Jahren Beziehung getrennt haben. Bei "Celebs Go Dating" sprach die dreifache Mutter offen über persönliche Schwierigkeiten nach dem Liebes-Aus: "Ich weiß nicht, ob ich das Gefühl habe, dass mich jemand wirklich lieben wird. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich nicht weiß, ob ein Mann in mir mehr als nur Sex sehen wird, weil ich drei Kinder habe."

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit Freund Robbie Talbot, 2024

Getty Images Helen Flanagan, Realitystar

