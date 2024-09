Helen Flanagan und ihr neuer Freund knutschend im Urlaub

Helen Flanagan (34) und ihr neuer Freund Robbie Talbot (44) lassen in ihrem gemeinsamen Urlaub in Spanien nichts anbrennen. Die ehemalige "Coronation Street"-Darstellerin, die erst vergangene Woche ihre Beziehung zu dem Ex-Fußballer enthüllte, zeigt sich auf Paparazzi-Fotos, die The Sun vorliegen, in einem auffälligen pinkfarbenen Bikini, während Robbie in einem schwarzen Hemd und grauen Shorts ihre Gesellschaft genießt. Augenscheinlich kann das Paar während seiner gemeinsamen Reise nicht die Hände voneinander lassen. Die Aufnahmen zeigen Helen und Robbie beim Toben durch die Wellen, innigen Umarmungen und heißen Küssen.

Die Romanze überraschte viele, da Helen bis vor Kurzem noch als Teilnehmerin bei der Reality-Datingshow "Celebs Go Dating" dabei war. In der vergangenen Woche beichtete sie dem Publikum erst, dass sie trotz ihrer Teilnahme an der Show bereits in einer Beziehung mit Robbie sei. Bei den Fans kam das allerdings nicht ganz so gut an. "Also war es für ihren Freund in Ordnung, dass sie mit anderen rumknutscht?" oder auch "Wenn ich er wäre, würde ich das Weite suchen. Sie ist bei einer Dating-Agentur angemeldet und küsst andere Männer... Das wäre für mich ein klares Nein", kommentieren die Zuschauer auf X.

Helen war vor ihrer Beziehung zu Robbie in einer langjährigen Partnerschaft mit dem Fußballer Scott Sinclair (35), mit dem sie drei Kinder hat. Die Trennung von dem Kicker im Jahr 2022 markierte das Ende einer 13-jährigen Beziehung. Besonders gut scheint es zwischen den beiden nach dem Liebes-Aus aber nicht zu laufen, wie Helen auf Instagram preisgab: "Das Co-Parenting kann emotional sehr anstrengend sein, wenn man eine schwierige Beziehung zu seinem Ex hat."

Getty Images Helen Flanagan bei der "Football For Change" Charity Gala 2023

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Scott Sinclair

