Keith Urban gesteht: Er ist im Musikunterricht durchgefallen

Der vierfache Grammy-Gewinner Keith Urban (56) machte vergangene Woche ein großes Geständnis. Als Gast in "The Kelly Clarkson Show" beichtete der Sänger, dass er in der Schule nicht jedes Fach bestanden hat. Ausgerechnet im Musikunterricht sei er durchgefallen. Er beschrieb gegenüber Kelly Clarkson (42), dass er nicht allein mit dem Problem konfrontiert war, durch das Fach zu fallen. Er und seine Mitschüler seien zwar musikalisch gewesen, aber nicht in der Lage, die Theorie zu verstehen: "Ich kann keine Noten lesen und viele der Kinder in der Klasse konnten keine Noten lesen."

Kritik an seiner Musiklehrerin äußerte er allerdings nur bedingt. Auf die Frage von Kelly, wer ein wichtiger Musiklehrer für ihn gewesen sei, antwortete Keith: "Oh mein Gott. Mrs. Grimmer... Sie war meine Musiklehrerin in der zehnten Klasse und sie war eine erstaunliche Lehrerin." Der Sänger ist trotz der hohen Durchfallquote von seiner Lehrerin begeistert. "Sie schrieb sogar ein ganzes Stück für uns", erinnerte er sich. Das Problem bei seiner Benotung lag darin, dass von diesem Musikstück die Gesamtnote abhängig war. Er gestand gegenüber Kelly: "Aber wir sind alle in Musik durchgefallen, weil alles auf Theorie basierte."

Der Sänger beichtete schon 2020 in der "The Kyle and Jackie O Show", dass er Noten bis heute nicht lesen könne. Der Karriere von Keith stand dies aber nicht im Weg: Selbst ohne die Musiktheorie gewann der Country-Sänger bereits vier Grammy-Awards und ist aktuell auf Tour durch Amerika. Auch privat läuft es für den Sänger gut: Seit 2006 steht keine Geringere als Nicole Kidman (57) an seiner Seite.

Getty Images Keith Urban, Sänger

Getty Images Keith Urban im April 2020

