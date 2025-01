Trennung im Hause Nicole Kidman: Keith Urban tourt ohne sie

Nach dreijähriger Pause wird Keith Urban (57) endlich wieder auf Welttournee gehen. Seine "High and Alive World Tour" beginnt im Mai in Kanada mit acht geplanten Konzerten. Wie der Musiker auf Instagram bekannt gab, wird er dabei von Künstlern wie Chase Matthew, Karley Scott Collins und Alana Springsteen unterstützt. Während dieser Zeit müssen jedoch seine Frau Nicole Kidman (57) und die gemeinsamen Töchter, Sunday Rose (16) und Faith Margaret (14), auf den 57-Jährigen verzichten.

Laut Daily Mirror unterstützt Nicole ihren Ehemann bei seiner Tournee und spielt auch in seiner musikalischen Arbeit eine entscheidende Rolle. "Sie hört alles, was ich mache", erklärte der Musiker kürzlich in einem Interview. Keith betonte, wie sehr er ihrer Meinung vertraue, wenn es um neue Songs gehe, er es aber besonders schätze, wie sich seine eigene Wahrnehmung verändere, wenn er seine Musik für andere – und vor allem für sie – spiele. Keith, der in der Vergangenheit offen über seinen Drogen- und Alkoholmissbrauch gesprochen hat, betont immer wieder den großen Einfluss, den seine Frau auf seine Genesung hatte. Wie das Magazin berichtet, hatte er Nicole einmal sogar als den Beginn seines echten Lebens bezeichnet: "Vorher wusste ich nicht, was ich tat. Jetzt ergibt alles Sinn."

Keith und Nicole lernten sich 2005 bei einem Event zur Ehrung von Australiern in Los Angeles kennen, 2006 heirateten sie in Sydney. Keith, der aus Neuseeland stammt und zusammen mit Nicole zahlreiche Wohnsitze, darunter in Nashville und Beverly Hills, teilt, führt heute ein Leben, das er als erfüllt und glücklich beschreibt – nicht zuletzt wegen der tiefen Verbundenheit zu seiner Frau und den Kindern.

Getty Images Keith Urban, Musiker

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Met Gala 2024

