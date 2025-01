Keith Urban spricht offen über frühere Suchtprobleme

Country-Musiker Keith Urban (57) sprach kürzlich im Podcast "Q with Tom Power" über schwierige Zeiten in seinem Leben. In einem äußerst offenen Gespräch berichtete der Sänger und Ehemann von Nicole Kidman (57) von den Herausforderungen, die er während seines Aufstiegs zum Ruhm durchlebte – insbesondere im Umgang mit seinen persönlichen Beziehungen und seiner Alkoholabhängigkeit. Keith erinnerte sich dabei vor allem an eine Situation mit seiner damaligen Partnerin, deren Namen er nicht nannte. "Mir ging es nicht gut, und ich dachte damals: 'Meine Freundin scheint mich wirklich zu lieben. Ich wünschte, ich könnte mich so lieben, wie sie es zu tun scheint'", sagte er und schrieb daher den Song "Somebody Like You". Als er ihr das Lied aus dem Jahr 2002 vorgespielt hatte, habe diese allerdings nicht reagiert wie erhofft. Sie hätte ihn laut Keith einen Heuchler genannt und den Raum verlassen. Im Nachhinein findet der Sänger ihre Reaktion nicht unbegründet: "Es war nicht der Mann, der ich war, sondern der, der ich sein wollte."

Der Musiker gab zu, dass seine Songs aus dieser Zeit oft eine heile Welt vorgespielt hätten, die er sich selbst herbeigesehnt habe. "Ich war nicht glücklich, nicht optimistisch. Ich wollte das sein, also schrieb ich Songs, um mich so zu fühlen", erklärte er. Trotz seiner kreativen Werke verschlimmerte sich sein Kampf mit seiner Alkoholabhängigkeit – und nur einige Jahre später, nach seiner Hochzeit mit Nicole Kidman im Jahr 2006, erreichte die Situation einen kritischen Punkt. Nicole bemerkte, wie sehr Keith' Sucht ihre frisch geschlossene Ehe gefährdete. Nur wenige Monate nach der Hochzeit unterstützte sie ihn mit einer Intervention, die den Wendepunkt für den Sänger einleitete. Keith gab zu, dass er "gesegnet" sei, eine Partnerin zu haben, die so fest an ihn glaubte und ihm half, den Weg zur Rehabilitation einzuschlagen.

Seitdem führt Keith eine stabilere und erfülltere Beziehung mit Nicole, mit der er auch zwei gemeinsame Kinder hat. Die beiden hatten sich 2005 bei einer Gala kennengelernt, und Keith beschrieb die Schauspielerin als eine Frau, die ihn zu einem besseren Menschen gemacht habe. Heute spricht er offen über die Schattenseiten seiner Vergangenheit und hofft, anderen mit seiner Geschichte Mut zu machen. Nicole selbst hat in Interviews ebenfalls betont, wie wichtig Liebe und Geduld in ihrer Ehe gewesen seien, um gemeinsam die Herausforderungen ihres Lebens zu meistern. Erst kürzlich gaben die beiden auch etwas tiefere Einblicke in ihre Ehe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Met Gala 2024