Nichts für schwache Nerven: So heftig ist Megan Fox' Diät

Megan Fox (38) bekennt sich offen dazu, an einigen Stellen ihres makellos erscheinenden Körpers etwas nachgeholfen zu haben, wie bei ihrer Nase und ihren Brüsten. Ihre Top-Figur hat sich die Schauspielerin allerdings ganz allein erarbeitet – im Gespräch mit Glamour UK spricht sie über ihre superstrenge Diät. Dabei verzichte sie unter anderem komplett auf Alkohol. "Ich bin immer völlig nüchtern", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich trinke nicht einmal ein Glas Wein. Ich rauche nicht. Ich trinke keinen Kaffee. Ich bin super streng mit meiner Diät und weiche nie davon ab."

Schon ihr ganzes Leben sei der "Transformers"-Star sehr diszipliniert in ihrem Essverhalten – besonders seit der Geburt ihrer drei Kinder. Auch im Gespräch mit E! News plauderte ein Insider Details ihres Diätplans aus: "Sie nimmt zu jeder Mahlzeit Eiweiß, Ballaststoffe und ein gesundes Fett zu sich. Sie lebt definitiv einen zuckerarmen Lebensstil." Eines von Megans Lieblingslebensmitteln sei Lachs – den esse sie mindestens einmal am Tag. "Sie isst einen Haufen Lachs-Sashimi, Gurkensalat, Miso-Suppe und Edamame", verrät die Quelle. Dazu käme dann noch ihr strikter Trainingsplan: zweimal die Woche hartes Training, bestehend aus Ausdauersport und Zirkeltraining.

Es sind wohl Bilder wie diese, mit denen die 38-Jährige selbst ihre Motivation pusht: In dem neuen Film "Subservience" sorgt sie mit extrem aufreizenden Aufnahmen bei einigen Zuschauern wohl für einen erhöhten Puls. In dem Sci-Fi-Thriller gibt es nicht nur einige pikante Sexszenen mit der "New Girl"-Darstellerin und ihrem Co-Star Michele Morrone (34) zu sehen – Megan präsentiert ihren durchtrainierten Body auch in heißen Unterwäsche-Sets.

Instagram / meganfox Schauspielerin Megan Fox im Jahr 2024

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

