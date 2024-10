Victoria Beckham beeindruckt ihre Fans mit lasziven Fotos

Victoria Beckham (50) sorgt bei ihren Bewunderern mit neuen Aufnahmen für Schnappatmung! Auf Instagram teilt die Sängerin einige heiße Fotos, auf denen sie ihre langen Beine in einem Body zur Geltung bringt. Der tiefe Ausschnitt des Kleidungsstücks gewährt währenddessen einen Blick auf ihre Oberweite und ihren durchtrainierten Körper. "Du siehst umwerfend aus!", schwärmt ein Fan, und ein weiterer meint zum Beispiel: "Supersexy!" Zudem häufen sich zahlreiche Flammen-Emojis in der Kommentarspalte von Victorias Beitrag.

Was ihr Ehemann David Beckham (49) wohl von den hotten Schnappschüssen hält? Normalerweise ist er es, den die Fans anschmachten – und das teils dank seiner Gattin. Sie postet in regelmäßigen Abständen heiße Bilder ihres Partners, auf denen er oftmals oberkörperfrei zu sehen ist. Zuletzt gab es unter anderem einen Einblick in die Trainingssession ihres Mannes. "Work-out am Samstagmorgen mit diesem fitten Kerl! Gern geschehen!", kommentierte Victoria ein Foto, auf dem der Ex-Fußballer seine Bauchmuskeln präsentierte.

David und Victoria sind bereits seit über 25 Jahren verheiratet – und nach wie vor total vernarrt ineinander. Das wird auch in ihrer Dokuserie "Beckham" deutlich, die das Privatleben des Paares und seiner Familie beleuchtet. Dass die beiden gemeinsam einige Höhen und Tiefen meistern konnten, überrascht sie nach wie vor: "Wir wissen nicht, wie wir die letzten 27 Jahre überstanden haben, aber wir haben es geschafft und haben eine erstaunliche Familie!", verrieten die zwei im "SmartLess"-Podcast.

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, Sängerin und Fußballspieler

Getty Images David und Victoria Beckham, Oktober 2023

