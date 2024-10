Ariana Grande gibt Medien Schuld an negativem Imagewandel

In einem aktuellen Mirror-Interview wendet sich Ariana Grande (31) an ihre Kritiker – und wehrt sich dagegen, wie negativ sie oft in den Medien dargestellt wird. Die Sängerin und Schauspielerin, die ursprünglich durch die Nickelodeon-Serie "Victorious" bekannt wurde, sprach offen über die Herausforderungen ihres Alltags im Rampenlicht. Sie erklärte, dass sich ihr Image im Laufe der Jahre drastisch verändert habe und sie nach ihrem großen Durchbruch häufig als "bösartige Diva" abgestempelt worden sei.

Ariana erinnerte sich an ihre Anfänge zurück: "Ich war dieses zugängliche, lustige rothaarige Mädchen bei Nickelodeon, und alle mochten mich." Doch mit ihrem Erfolg habe sich das Blatt gewendet. "Dann hatte ich ein paar Hits zu viel und alle entschieden, dass ich eine böse Diva bin." Nach persönlichen Tragödien sei sie schließlich als "Heldin" und "Opfer" wahrgenommen worden. Sie betonte, dass einzelne Medien ganz gezielt ihrem Ruf schaden wollten: "Einige haben versucht, mich zu zerstören, seit ich 19 Jahre alt bin." Trotz der Negativität bleibe sie standhaft: "Aber wissen Sie was? Ich bin 31 Jahre alt und zwar kein perfekter Mensch, aber definitiv zutiefst gut, und ich bin stolz auf die Person, zu der ich werde."

Aktuell steht Ariana wegen ihrer veränderten Sprechstimme nach den Dreharbeiten zum Film "Wicked" im Fokus der Öffentlichkeit. Gegenüber ihren Kritikern erklärte sie, dass die stimmliche Anpassung Teil ihrer Hingabe zur Rolle gewesen sei. "Wenn ein männlicher Schauspieler das macht, wird es gefeiert", bemerkte sie und wies auf die Doppelmoral in der Branche hin. "Es gibt zwar auch Witze darüber, aber es wird immer zuerst gelobt: 'Oh, wow, er ist so in der Rolle aufgegangen.'" Ariana hob hervor, dass Frauen in der Industrie anders behandelt und stärker unter die Lupe genommen würden. Auf TikTok und im Podcast "Podcrushed" von Penn Badgley (37) sprach sie darüber, wie stolz sie auf ihre harte Arbeit sei und dass sie 100 Prozent in ihre Rolle investiert habe.

Getty Images Ariana Grande, 2009 in Los Angeles

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo, "Wicked"-Darstellerinnen

