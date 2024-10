Brittany Cartwright soll einen Kumpel ihres Ex Jax daten

Ob das für weiteres Drama sorgen wird? Vor wenigen Monaten gaben Brittany Cartwright (35) und Jax Taylor (45) ihre Trennung bekannt. Doch die TV-Persönlichkeit scheint schon an einem anderen Mann Interesse zu haben – und zwar an Jax' Kumpel Julian Sensley! Wie Insider gegenüber Page Six bestätigen, haben Brittany und der Basketballspieler eine "zwanglose" körperliche Beziehung. Von Brittanys Liaison hat angeblich auch Jax bereits erfahren: Der Quelle zufolge soll das Model "durchgedreht" sein.

Dass Brittany wieder bereit ist, zu daten, machte sie in einem Interview mit Daily Mail deutlich: "Ich würde wieder daten, bin aber momentan nicht auf der Suche nach einem festen Freund. Ich halte mir alle Optionen offen." Dennoch räumt die 35-Jährige ein, dass die vergangenen Monate schwer für sie gewesen seien. "Ich arbeite an mir, weil ich heilen muss. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass ich für immer mit Jax zusammen sein würde, also ist das eine Überraschung für mich. Ich brauche etwas Zeit, um zu heilen und weiterzukommen", so Brittany.

Brittany und Jax lernten sich 2015 kennen und begannen ihre Beziehung vor den Kameras von "Vanderpump Rules". In ihrer Partnerschaft erlebten die beiden TV-Bekanntheiten immer wieder Höhen und Tiefen, dennoch heirateten sie vier Jahre später. Ihr kleiner Sohn Cruz schien 2021 das gemeinsame Glück komplett zu machen – doch ihre Liebe sollte keine vereinte Zukunft haben: Wie unter anderem Page Six berichtete, reichte Brittany im August die Scheidung ein. Als Trennungsgrund gab sie damals "unüberbrückbare Differenzen" an.

Instagram / brittany Brittany Cartwright, Reality-TV-Star

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright im November 2017

