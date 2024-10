Brust-OP: Georgina Fleur präsentiert ihre neue Oberweite

Reality-TV-Star Georgina Fleur (34) hat sich ihre Brüste vergrößern lassen und präsentiert jetzt stolz das Ergebnis auf Instagram. Knapp eine Woche nach dem Eingriff zeigt sie sich in einem weißen Badeanzug am Strand von Dubai vor dem Luxushotel Burj Al Arab. Strahlend und gut gelaunt formt sie mit der Hand ein Peace-Zeichen und richtet ihren Blick in die Kamera. "Ich bin so glücklich mit dem Ergebnis", schwärmt Georgina in einem Video gegenüber ihren Fans. Laut t-online hatte sie sich bereits vor 15 Jahren einer Brust-OP unterzogen und entschied sie sich nun für größere Implantate.

Einige Fans machen sich jedoch Sorgen um die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit – schließlich soll man muss man so kurz nach einer Operation noch einen Stütz-BH tragen. "Süße, egal wie gut du dich fühlst, der schwarze Büstenhalter vom Arzt muss für ca. sechs Wochen anbleiben", kommentiert beispielsweise eine besorge Userin. Georgina beruhigt die Fans jedoch kurz darauf in ihrer Instagram-Story. "Ich weiß natürlich selbst, wie sehr ich mich belasten kann."

Georgina ist seit ihrem Durchbruch im Reality-TV immer wieder in den Schlagzeilen. Bekanntheit erlangte sie unter anderem durch ihre temperamentvolle Art in Formaten wie dem Legenden-Dschungelcamp. Auch auf Social Media ist sie sehr aktiv – bereitwillig präsentiert sie dort Einblicke in ihr Privatleben und scheut sich nicht, auch die weniger glamourösen Aspekte ihrer Entscheidungen mit ihren Fans zu teilen. Die 34-Jährige ist nicht nur Influencerin, sondern auch stolze Mutter einer Tochter. Um den Heilungsprozess nicht zu gefährden, nimmt sie ihren mittlerweile 15 Kilo schweren Sprössling auf Anraten ihres Arztes derzeit nicht auf den Arm.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai 2024

RTL Georgina Fleur, TV-Persönlichkeit

