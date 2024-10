Deshalb wanderte Promi-BB-Star Daniel nach Brasilien aus

Bei Promi Big Brother kommt so einiges ans Licht! Bea Peters (42) interessiert sich in der ersten Folge besonders für die Vergangenheit von Daniel Lopes (47) – der ihr bereitwillig von seiner Zeit in Brasilien berichtet. Sie vermutet: "Acht Jahre, das klingt nach Insolvenz." Doch der DSDS-Star hatte andere Gründe: "Mein Management war ziemlich kriminell. Ich habe meine Gage nicht bekommen und so weiter." Als er aus seinem Vertrag aussteigen wollte, habe er Morddrohungen erhalten und sei daraufhin ausgewandert. Inzwischen braucht der Sänger keine Angst mehr vor seinem Ex-Manager zu haben: "Er ist in einem Autounfall gestorben." Die Journalistin ist skeptisch. "Da würde ich auf jeden Fall gerne tiefer gehen in der Recherche", erklärt sie im Einzelinterview.

Auch ein anderer Star hat kein Problem damit, Bea pikante Details aus seinem Leben zu berichten. Jochen Horst (63) plaudert in der Show aus, dass er mit zwei Frauen zusammenlebt. "Die eine ist deine Ehefrau und die andere ist neu dazugekommen? Schon länger? Haben die was miteinander?", möchte die Promi-Expertin daraufhin wissen. Der Schauspieler antwortet ganz trocken: "Nein. Es ist so eine Art Kommune. Das hat sich so ergeben. Die beiden kannten sich."

Der SixxPaxx-Star feiert mit "Promi Big Brother" sein Comeback im deutschen Fernsehen. Zu diesem Anlass erinnerte Daniel kürzlich auf Instagram an die Anfänge seiner Karriere: "Ich bin damals mit meinem blauen Kadett und 300 Euro nach Köln gefahren. Ich war noch in der Lehre. Damit hat mein Traum, Sänger zu werden, angefangen."

Instagram / jochenofficial Jochen Horst, Schauspieler

Joyn / Benedikt Müller Daniel Lopes, "Promi Big Brother"-Kandidat

