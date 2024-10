Erfolgreiches Jahr: Luca Hänni feiert heute 30. Geburtstag

Luca Hänni (30) hat heute Anlass zum Feiern: Der einstige DSDS-Gewinner wird 30. Jahre alt und richtet anlässlich seines Jubiläums emotionale Worte an seine Fans auf Instagram: "Vielen Dank an alle, die mein Leben schon so lange bereichern und mich auf meinem Lebensweg unterstützen. Ich bin wunschlos glücklich." Dass Lucas Wünsche offenbar alle erfüllt sind, könnte auch mit seinem erreichten Meilenstein in diesem Lebensjahr zu tun haben: Im Juni wurde der Sänger erstmals Papa. Seinen runden Geburtstag verbringt der stolze Vater nun mit seiner kleinen Tochter. "Wir genießen heute den Tag als Familie", erklärt er auf der Plattform.

Auch Lucas Frau Christina Hänni (34) lässt es sich nicht nehmen, ihren Mann gebührend zu feiern. Im Netz teilt sie eine rührende Fotocollage der beiden. Dazu richtet sie wertschätzende Worte an den Musiker: "Der beste, lustigste, schönste, ehrlichste, treueste, lustigste, liebevollste und wundervollste Mensch hat heute vor 30 Jahren das Licht der Welt erblickt." Sie wolle den Tag nutzen, um sich bei ihrem Liebsten zu bedanken. "Danke, dass du mein Leben perfekt machst und mir jeden Tag die Tränen vor Freude in die Augen treibst", schreibt sie emotional. Luca als frisch gebackenen Vater zu sehen, sei für sie ein großes Geschenk. "Was für ein besonderes Jahr wir zwei gemeinsam hinter uns haben", reflektiert die stolze Mama glücklich.

Christina und Luca lernten sich während seiner Teilnahme an Let's Dance im Jahr 2020 kennen. In die Profitänzerin verliebte sich der The Masked Singer-Sieger offenbar sofort, denn seither sind die beiden unzertrennlich. Im Januar 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt und im August 2023 teilten sie auf Instagram Bilder ihrer romantischen Hochzeit im engsten Familienkreis in Italien. Die Geburt ihrer Tochter in diesem Jahr machte ihr Familienglück perfekt.

Instagram / lucahaenni1 Sänger Luca Hänni und seine Frau Christina

Getty Images Luca und Christina Hänni im Oktober 2023

