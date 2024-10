Liam Payne soll seine Ex Maya Henry noch immer kontaktieren

Hängt der One Direction-Sänger Liam Payne (31) noch an seiner ehemaligen Partnerin? Seine Ex-Verlobte Maya Henry (24) behauptet, dass Liam sie auch zwei Jahre nach ihrer Trennung ständig kontaktiert. In einem TikTok-Video erzählt die 24-Jährige, dass Liam sie noch immer mit Anrufen und E-Mails bombardiere. Ihren Followern berichtet sie außerdem, dass er selbst ihre Freunde und sogar ihre Mutter, oft von unterschiedlichen Telefonnummern und iCloud-Konten aus, zu kontaktieren versuche.

In dem viral gegangenen Video, das bereits über zwei Millionen Mal angesehen wurde, schildert Maya ihre Erfahrungen detailliert: "Jedes Mal, wenn wir uns trennten, meldete er sich bei mir, er sprengt mein Telefon förmlich in die Luft." Besonders belastend sei, dass Liam immer wieder neue Accounts erstelle, um sie zu erreichen. "Wenn ich eine neue Nachricht sehe, denke ich nur: 'Da geht es schon wieder los.'" Sie behauptet zudem, dass Liam nicht nur sie, sondern auch ihre Freundinnen kontaktiere und sie einlade, zu ihm nach Hause zu kommen, teilweise sogar, wenn seine jetzige Freundin nicht da sei. Auch ihre Mutter bleibe von seinen Nachrichten nicht verschont. "Er macht ständig seltsame Dinge", fasst Maya zusammen.

Die turbulente On-off-Beziehung der beiden Prominenten begann 2019, als Maya noch 18 Jahre alt war und endete endgültig im Jahr 2021. Zuvor hatten sie im August 2020 ihre Verlobung bekannt gegeben. Liam hatte in einem Podcast nach der Trennung offen zugegeben, dass er Schwierigkeiten in Beziehungen habe, und er räumte ein: "Ich habe einfach nicht sehr gut in Beziehungen funktioniert." Mittlerweile ist Liam mit Kate Cassidy liiert und wirkt eigentlich glücklich.

Getty Images Liam Payne und Maya Henry, März 2022

Tim Regas / MEGA Liam Payne und Kate Cassidy im Oktober 2023 bei der Pariser Fashion Week

