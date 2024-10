Nächster Sommerhaus-Zoff: Macht Tessa sich alle zu Feinden?

Die vierte Nominierung bei Das Sommerhaus der Stars endet wieder in völligem Chaos. In der diesjährigen Staffel scheint Streit bei den Sommerhaus-Paaren an der Tagesordnung zu stehen. Zuletzt waren es vor allem Tessa Bergmeier (35) und Alessia Herren (22), die sich heftig ankeiften. Die Nominierung lässt die Stimmung besonders zwischen den beiden wieder heftig eskalieren. Während Alessia ihre Stimme abgibt, kann sie es sich nicht verkneifen, gegenüber der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin ausfällig zu werden. Immer weiter provoziert sie Tessa: "Sie hat sich gerade noch unter Kontrolle, die Frage ist nur, wie lange. [...] Komm, kleines Hündchen, wuff, wuff ... Was hast du zu sagen, willst du mich angreifen?" Als Tessa an der Reihe ist, meint sie lautstark in die Runde: "Ihr legt euch die Dinge so zurecht, dabei könnt ihr euch nicht ansatzweise mit mir vergleichen!" Zu viel für Alessia und das gesamte Publikum.

Es wird geschrien und beleidigt, was das Zeug hält. Auch andere Kandidaten wie Gloria Glumac (32) mischen sich ein. "In einem Reality-Format solltest du ein bisschen was abkönnen, Mädchen", wettert sie. Und als Tessa sich verteidigt, schiebt sie hinterher: "Halt deine Schnauze jetzt endlich mal!" Der Frieden ist offenbar endgültig vorbei. Während Tessa sich mit einigen Mitstreitern fetzt, können Paare wie Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) oder Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt nur staunend zuschauen.

Und dabei war keines der Teams so richtig grün mit Tessa und ihrem Partner Jakob. Aber was haben die beiden getan, um nahezu die ganze Gruppe gegen sich aufzubringen? Das Hauptproblem scheint bei der Ernährung des Paares zu liegen. Als überzeugte Veganer haben sie fast nur dieses eine Thema und ecken damit gewaltig bei den anderen an. Schon in den Folgen davor machten die Teilnehmer deutlich, wie genervt sie sind. Ein Gefühl, das die Zuschauer offenbar nachvollziehen können – so wählten die Promiflash-Leser Tessa und Jakob bei einer Umfrage, wer das beliebteste Paar sei, auf den vorletzten Platz.

RTL Alessia Herren und ihr Mann Can im "Sommerhaus der Stars" 2024

RTL Jakob und Tessa Bergmeier, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

