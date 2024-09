Verbaut sich Tessa mit ihrem Veganismus den Sommerhaus-Sieg?

Tessa Bergmeier (35) und ihr Freund Jakob sind überzeugte Veganer und versuchen, ihren Lebensstil auch an ihre Mitstreiter in Das Sommerhaus der Stars weiterzugeben. Doch damit beißen sie offenbar auf Granit, denn die Bewohner der Promi-WG sind genervt – sogar so genervt, dass sie das Model mitsamt Anhang aus dem Haus raushaben wollen. Als Konsequenz gibt es in der Nominierungsnacht sämtliche Stimmen. Die meistgenannte Begründung ist der Lebensstil der beiden. "Das vegane Leben von euch... Mir geht das ehrlich gesagt echt auf den Sack", bringt Alessia Herren (22) die allgemeine Ansicht auf den Punkt. Raúl Richter (37) drückt sich etwas gewählter aus: "Für Vanessa und mich war eigentlich schon an Tag eins irgendwie klar, dass wir eine andere Weltanschauung haben." Es scheint ganz so, dass der Veganismus Tessa und Jakob die Chancen auf den Sieg kosten könnte.

Die beiden haben aber auch eine Stimme zu vergeben und setzen ihr Kärtchen bei Sarah Kern (55) und ihrem Partner Tobias. Vor allem Letzterer ist für die beiden ein rotes Tuch, denn als Hobbyjäger wurde er zum Feind erklärt. "Deswegen habe ich auch ein Problem, weißt du selber, dein Hobby ist es zu morden", wirft Tessa Tobias in ihrer Nominierungsansprache vor. Auch an einer Moralpredigt kommen die Sommerhaus-Paare nicht vorbei. Die zweifache Mutter beschuldigt die Bewohnern, an der "Tierausbeutungsindustrie teilzuhaben". Bis um Ende kommt sie aber nicht. "Ganz kurz: Wir sind bei keiner Demonstration", schneidet Gloria Glumacs (32) Freund Michael ihr das Wort ab. Aber auch wenn Tessa und Jakob am Ende alle Stimmen bekommen, ist die Reise noch nicht vorbei: In einem Exit-Spiel entscheidet sich, ob die beiden oder Sarah und Tobias gehen müssen.

Tessa und Jakob sorgten auch schon vor der ersten Ausstrahlung für Diskussionen bei den Fans – und das gar nicht mal wegen ihres Lebensstils. Als Sender RTL die zwei als Kandidaten vorstellte, waren viele Zuschauer sich sicher: Diese Beziehung ist nicht echt! Einige glaubten, eine Distanz zwischen den beiden zu erkennen und dass sie eher wie Freunde als Partner wirkten. Bei Instagram wehrte sich die 35-Jährige gegen die Vorwürfe: "Oje, Jakob, wir müssen echt an unserer Schauspielleistung arbeiten... Oder wir bleiben weiterhin einfach nur wir selbst."

RTL Sarah Kern (r.) und ihr Partner Tobias, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

RTL / Stefan Gregorowius Tessa Bergmeier und ihr Freund Jakob, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

