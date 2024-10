Prinz William und Kates Beziehung wurde durch Spiel geoutet

Prinz William (42) und seine heutige Ehefrau Kate (42) hielten jahrelang ihre Beziehung vor der Öffentlichkeit geheim – unter den Studenten ihrer Universität war ihre Liebe aber ein offenes Geheimnis. Durch das Trinkspiel "Ich hab' noch nie" soll William die Beziehung auf einer Dinnerparty zugegeben haben. In ihrem Buch "Kate: The Future Queen" beschreibt die Autorin Katie Nicholl die Situation nach Berichten eines Partygasts: Angeblich hatte Carly Massy-Birch, eine Ex-Freundin des Thronanwärters, für das Geständnis gesorgt. "Ich bin noch nie mit zwei Personen in diesem Raum ausgegangen", soll sie mit dem Wissen gesagt haben, dass das nur auf William zutraf. Dieser saß neben Kate und fand die Wendung des Spiels so gar nicht amüsant. "Ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast", soll er daraufhin seiner Ex zugeflüstert haben.

Laut Robert Jobsons neuer Biografie "Catherine, the Princess of Wales" begann die Beziehung zwischen William und Kate an der Universität von St. Andrews als Freundschaft und entwickelte sich im Jahr 2002 zu mehr. Auslöser dafür soll eine Wohltätigkeitsgala gewesen sein, auf der Kate in einem aufreizenden, durchsichtigen Outfit über den Laufsteg schritt. Als William sie sah, soll er zu einem Freund gesagt haben: "Wow, Kate ist heiß!" Im selben Jahr zogen sie in eine Wohnung. "Wir sind als Freunde zusammengezogen. Wir wohnten auch mit ein paar anderen zusammen, und von da an hat sich das irgendwie entwickelt. Wir haben uns einfach mehr gesehen, mehr zusammen abgehangen und etwas unternommen", erklärte der Prinz später in dem offiziellen Verlobungsinterview des Paares im Jahr 2010.

Nur ein Jahr später heirateten die beiden während einer märchenhaften Zeremonie in der Westminster Abbey. Mittlerweile teilt sich das royale Paar drei gemeinsame Kinder: Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Im März teilte Kate die schockierende Nachricht, dass sie an Krebs erkrankt ist und sich einer Chemotherapie unterzieht. Mittlerweile hat sie diese abgeschlossen, der Weg zur vollständigen Genesung sei allerdings noch lang.

Middleton Family/Clarence House via GettyImages Herzogin Kate und Prinz William bei ihrer Abschlussfeier

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

