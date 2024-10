Süße Erinnerung: Hailey Bieber teilt Babybauch-Rückblick

Hailey Bieber (27) hat ihre Schwangerschaft offenbar in schöner Erinnerung. Das Model ist erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mama geworden. Nun denkt Hailey liebevoll an die Zeit zurück, in der ihr kleiner Sohn noch in ihrem Bauch war. Dazu postet sie auf Instagram eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der sie ihre Oberweite mit einem geblümten Tubetop verdeckt und eine weite Hose trägt – ihren Babybauch setzt sie so frei in Szene. Auf den Lippen trägt sie ein feines Lächeln, das ihre Zufriedenheit widerspiegelt. "Heute schwelge ich in Erinnerungen an meinen Bauch", schreibt die Ehefrau von Justin Bieber (30) dazu.

Auch wenn Hailey sicher mit einem lachenden und einem weinenden Auge an ihre Schwangerschaft zurückdenkt, dürfte das Mama-Dasein ihr einen großen Wunsch erfüllen. Sie und ihr Mann Justin sollen schon länger den Wunsch gehegt haben, eine Familie zu gründen. Entsprechend groß war die Vorfreude auf den Wonneproppen. Wie ein Insider im Juli gegenüber ET verriet, sei die Schwangerschaft für den Popstar und seine Liebste regelrecht "heilig". "Sie wissen, dass dies ihr Schicksal ist und dass dieses Kapitel für sie vorgesehen war und ihre Partnerschaft für sie bestimmt ist", offenbarte die Quelle. Vor der Geburt konnten die beiden die Entbindung kaum erwarten.

Ende August war es dann endlich so weit und der kleine Sohn von Justin und Hailey erblickte das Licht der Welt. Im Netz teilten die beiden ein Bild des Babyfüßchens und verrieten, sehr zur Verzückung der Fans, auch gleich den Namen: "Willkommen zu Hause, Jack Blues Bieber." Der Name kommt nicht von ungefähr, sondern hat eine ganz besondere Bedeutung: Jack ist nämlich der zweite Vorname von Justins Vater Jeremy (49). Die beiden hatten viele Jahre eine schwierige Beziehung, denn der 30-Jährige wuchs bei seiner Mutter auf. Doch Vater und Sohn konnten ihr Verhältnis reparieren und vor allem im Netz zeigt Justin oft, wie lieb er seinen Papa hat.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Model Hailey Bieber mit Jack Blues Bieber

