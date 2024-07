Justin und Hailey Bieber halten die Schwangerschaft "heilig"

Hailey (27) und Justin Bieber (30) sind aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Babys. Bis es so weit ist, dass der Spross das Licht der Welt erblickt, genießt das Ehepaar die Schwangerschaft in vollen Zügen. Wie ein Insider gegenüber ET berichtet, wollen der Sänger und seine Liebste die Zeit "heilig" halten. So verbringen sie Zeit mit der Familie und den Freunden und gehen gemeinsam in die Kirche. Der Geburt eifern die Eltern in spe aber schon ganz euphorisch entgegen. "Justin und Hailey sind so aufgeregt und begeistert, dass Hailey immer näher an ihren Geburtstermin heranrückt. Sie können es kaum erwarten, eine gemeinsame Familie zu gründen und sind sich näher als je zuvor", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Sie wissen, dass dies ihr Schicksal ist und dass dieses Kapitel für sie vorgesehen war und ihre Partnerschaft für sie bestimmt ist."

Während Haileys Schwangerschaft trägt Justin seine Partnerin auf Händen. Der "Baby"-Interpret stehe dem Model stets unterstützend zur Seite und helfe, wann immer er kann. "Justin hat sich mit kleinen Dingen um Hailey gekümmert, ob es nun darum ging, ihre Schwangerschaftsgelüste zu stillen, ihre Füße zu massieren oder sie zu einem schönen Abendessen einzuladen", verrät der Insider. Er sei immer für sie da und "was auch immer sie braucht, er wird es bekommen", berichtet der Informant sicher.

Vor der Bekanntgabe der Schwangerschaft kursierten immer wieder fiese Gerüchte darüber, dass es zwischen Hailey und Justin immer stärker krisele und das Paar bereits kurz vor seinem Liebes-Aus stehe. Das soll sich aber spätestens mit den Babynews verändert haben. Ein Insider berichtete im Interview mit Us Weekly, die Schwangerschaft schweiße das Paar "richtig zusammen". "Ihre Bindung ist stärker als je zuvor", betonte die Quelle.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber, im Juni 2024

