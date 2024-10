Fragen über Mike: Elena pöbelt gegen "Promi-Big Brother"

Das war für Elena Miras (32) einer zu viel! Bei Promi Big Brother konfrontiert Big Brother die Influencerin mit provokanten Fragen zu ihrem Ex Mike Heiter (32). Für die Influencerin genau das, was sie nicht wollte – unter Tränen stürmt sie aus dem Interviewraum auf die Toilette. Und da platzt ihr der Kragen. Die Schuldigen sind schnell gefunden: die Zuschauer. "Was für ekelhafte Menschen, ihr seid ekelhaft", rastet Elena völlig aus. Beruhigen lässt sie sich nicht. "Ich will das alles nicht. Diese Fragen. Was soll das? Er ist als Mike hier, ich bin als Elena hier, seine Freundin ist hier – hört auf! Habt Respekt", wettert sie gegen den großen Bruder.

Auch wenn andere Kandidaten wie Sinan (19) oder Cecilia Asoro (28) versuchen, Elena zu trösten, ist es letztlich ausgerechnet Mike, der sie beruhigen kann. "Soll ich dich umarmen? Wir kriegen das schon hin! Chill kurz erst mal", meint er fürsorglich. Gewundert habe ihn der Ausbruch seiner Verflossenen nicht. Wie er im Sprechzimmer erklärt, sei es typisch Elena, ihr Missfallen auf diese Art kundzutun. Das sei ihr Temperament: "Irgendwie weiß ich ja, wie man mit ihr umgeht. Ich kenne sie ja schon länger!" Andere Kandidaten wie Daniel Lopes (47) und Alida Kurras (47) haben weniger Verständnis. "Wenn ich hier reingehe und weiß, da ist mein Ex, mit dem ich immer mal wieder im Clinch lag, dann muss ich damit rechnen, dass der große Bruder diese Situation zum Anlass nimmt, vielleicht das ein oder andere aufzuwühlen", findet Alida.

Elena wusste tatsächlich, dass Mike sie im Promi-BB-Container erwartet. Der Realitystar hingegen ahnte nichts vom Einzug seiner Ex. Stattdessen schien er sich eine schöne Zeit mit seiner aktuellen Freundin Leyla Lahouar (28) machen zu wollen. Diese wurde jedoch unterbrochen, als Elena am Montag die WG crashte. Die Begrüßung war verhalten, und dem 32-Jährigen sah man die Überraschung an. Während Elena Leyla noch mit einer Umarmung begrüßte, blieb für Mike nur ein Handschlag übrig. "Ich werde nicht zulassen, dass dieses Mal mein Name in den Schmutz gezogen wird, wegen einer Person", lautete die Ansage der jungen Mutter.

ActionPress Elena Miras und Mike Heiter, TV-Gesichter

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

