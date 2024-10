P. Diddy soll Frau mit Messer bedroht und vergewaltigt haben

Ein neuer gravierender Vorwurf gegen P. Diddy (54) erschüttert die Öffentlichkeit. Eine anonyme Frau erhebt schwerwiegende Anschuldigungen gegen den Rapper. Laut ihrer Anwältin Ariel Mitchell-Kidd, soll der "Coming Home"-Interpret sie mit einem Messer bedroht und anschließend vergewaltigt haben. Der Übergriff, bei dem auch ein Bodyguard und ein Freund von ihm beteiligt gewesen sein sollen, fand mutmaßlich in seinem Anwesen statt, nachdem die Frau dorthin eingeladen worden war. Wie die Juristin im Interview bei "Banfield" schildert, habe P. Diddy ihre Mandatin "mit einem Messer bedroht" und sie gezwungen, sich zu entkleiden.

Ariel Mitchell-Kidd berichtet außerdem, dass der 54-Jährige ihrer Mandantin eine unbekannte Flüssigkeit aus einer Bauchtasche auf den Körper gespritzt habe. "Sie dachte zunächst, es sei Säure, aber dann bemerkte sie, dass es eine Art Gleitmittel oder Öl war", erklärte die Rechtsvertreterin. Die Frau fühlte sich nach dem Kontakt mit der Flüssigkeit zunehmend schwächer und vermutet, dass diese eine Substanz wie GHB – eine bekannte Vergewaltigungsdroge – enthalten hat. Im Anschluss seien der Musikmogul und sein Bodyguard über sie hergefallen.

Derartige Anschuldigungen sind nicht die einzigen, die derzeit gegen den Rapstar erhoben werden. Der Anwalt Tony Buzbee vertritt mit seiner Kanzlei mehr als 120 Opfer, die ebenfalls schwere Vorwürfe gegen ihn erheben. P. Diddy, der sich nicht schuldig bekannt hat, bleibt trotz mehrfacher Versuche zur Kautionsfreilassung in Haft. Unterstützt wird er in dieser Zeit von seiner Mutter Janice Smalls Combs. In einem Instagram-Statement verteidigt sie ihren Sohn vehement und verurteilt die öffentliche Schande, die er vor seinem Gerichtsprozess durchlebe. Sie äußerte sich bestürzt darüber, dass ihr Sohn keine Gelegenheit erhalte, seine Seite der Geschichte darzulegen und seine Unschuld zu beweisen. Die Ermittlungen laufen weiter, während der Druck auf den einflussreichen Musiker stetig zunimmt.

Getty Images P. Diddy, Musikproduzent

Getty Images Janice Combs und P. Diddy im September 2023