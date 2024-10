"Promi Big Brother" verliert in Folge zwei bereits Zuschauer

Vor wenigen Tagen startete die diesjährige Staffel Promi Big Brother – doch schon nach Folge zwei wurden deutliche Zuschauereinbußen vermerkt, wie Quotenmeter berichtet. Während die erste Folge der Liveshow am Montag noch von 1,3 Millionen Zuschauern verfolgt wurde, schalteten am zweiten Abend nur noch 1,13 Millionen Menschen ein, um hautnah mitzuerleben, was im Promi-BB-Container vor sich geht. Und das, obwohl Folge zwei mit nur rund zweieinhalb Stunden statt dreieinhalb Stunden deutlich knackiger war.

Dass vor allem die Auftaktshow so viele Zuschauer vor die Bildschirme lockte, ist jedoch nicht verwunderlich. Im Vorhinein wurde schon angeteasert, dass es in der ersten Livesendung aufgrund eines Beziehungsdreiecks zu Spannungen kommen könnte. Denn nach Realitystar Mike Heiter (32) und seiner Freundin Leyla Lahouar (28) stieß am Montag auch Mikes Ex Elena Miras (32) zu der Truppe hinzu. Das Ex-Paar verbindet aber nicht nur eine einstige Beziehung, sondern darüber hinaus auch die gemeinsame Tochter Aylen, zu der Mike nur sporadisch Kontakt haben soll.

Schon vor ihrem Einzug machte Elena beim "Promi Big Brother-Countdown" deutlich, dass sie nicht gerade gut auf den Vater ihres Kindes zu sprechen sei. "Ich bin nicht böse auf ihn, ich sche*ße auf ihn", erklärte die Schweizerin. Doch trotzdem wollte sie in den Container einziehen und sich ihrem Ex-Partner stellen, wie sie weiter verriet: "Ich habe vier Jahre lang zugeguckt, wie Mike über mich und Aylen gesprochen hat. [...] Das will ich jetzt unterbinden."

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Joyn Elena Miras bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige