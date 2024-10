Sexy: Kaia Gerber schlendert im Spitzen-Look durch New York

Model Kaia Gerber (23) erschien am Dienstagabend in einem verführerischen schwarzen Spitzen-Crop-Top und einem passenden Hosenanzug zur Vorführung des neuen Films "Saturday Night" im The Crosby Hotel in New York. Die 23-Jährige präsentierte ihre durchtrainierten Bauchmuskeln und zog alle Blicke auf sich, als sie das elegante Event besuchte. Obwohl sie meist auf den Boden schaute und seriös wirkte, schenkte sie den Fotografen hin und wieder ein Lächeln.

Der Film "Saturday Night" erzählt die aufregende Geschichte der chaotischen Vorbereitungen für die allererste Folge der NBC-Sketch-Show "Saturday Night Live" im Oktober 1975. Kaia spielt darin die verstorbene Schauspielerin Jacqueline Carlin und teilt sich die Leinwand mit einer exzellenten Besetzung. Gabriel LaBelle verkörpert den Schöpfer und Produzenten Lorne Michaels (79), Rachel Sennott spielt die Comedy-Autorin Rosie Shuster und Dylan O'Brien (33) schlüpft in die Rolle von Drehbuchautor und Schauspieler Dan Aykroyd (72). Regie führte Jason Reitman (46), der den Zauber und die Spannung dieser historischen Fernsehmomente einfängt.

Abseits ihrer aufstrebenden Schauspielkarriere hat sich Kaia Gerber bereits als erfolgreiches Model einen Namen gemacht und tritt damit in die Fußstapfen ihrer Mutter Cindy Crawford (58). Seit Ende 2021 ist sie mit dem Schauspieler Austin Butler (33) liiert, mit dem sie bei Events wie der Met Gala 2022 auf dem roten Teppich glänzte. Neben ihrem beruflichen Engagement setzt sich Kaia auch für soziale Projekte ein und nutzt ihre Plattform, um auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen.

Backgrid/ActionPress Kaia Gerber, Model

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler

