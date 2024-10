So urig sieht es im Wohnzimmer von Prinzessin Anne aus

Selten gewährt Prinzessin Anne (74), einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) und Schwester von König Charles III. (75), private Einblicke in ihr Leben - und noch seltener in ihre eigenen vier Wände. Doch einmal machte sie eine Ausnahme, als ein Bild auf dem offiziellen Instagram-Account der royalen Familie geteilt wurde, das die Einrichtung ihres Wohnzimmers zeigt. Und diese spiegelt ihre tiefe Verbundenheit zu den Tieren wider. Überall im Zimmer finden sich viele liebevolle Details: Pferdestatuen, Gemälde von Viehherden und sogar ein gemütliches Hundebett direkt neben dem Fernseher.

Die Aufnahme von Anne und ihrem Mann, Sir Timothy Laurence (69), stammt aus dem Jahr 2021. Wer das Bild sieht, glaubt wohl kaum, dass es sich dabei um das Wohnzimmer einer Prinzessin handelt. Auf dem Foto sitzen die beiden gemütlich auf einem roten Vintage-Sofa und schauen sich im Fernsehen eine Sportsendung an. Auf den verschiedenen Regalen und Kommoden sieht man viele persönliche Fotos - soweit nichts Ungewöhnliches. Doch bei genauem Hinsehen erkennt man die vielen Kristall- und Porzellanfiguren von Pferden. Da die Prinzessin in ihrer Jugend eine erfolgreiche professionelle Reiterin war, findet man in den Regalen neben weiteren Pferdeskulpturen auch zahlreiche Meisterschaftsrosetten. Auf dem obersten Regal thront eine Rennpferdfigur. Und auch Annes Hund hat seinen Stammplatz, denn sein Bett steht direkt neben dem Fernsehschrank.

Doch die Tierliebe der Prinzessin zeigt sich nicht nur in Form von Gemälden und Skulpturen aus Kristall und Porzellan. Aus dem 700 Hektar großen Grundstück von Schloss Gatcombe hat sie im Laufe der Jahrzehnte ein wahres Tierparadies erschaffen. Hier leben neben ihren geliebten englischen Bullterriern zahlreiche Schafe, Schweine, Hühner und Rinder. Wie sie 2020 in einem Gastbeitrag in dem Magazin Country Life schilderte, werde ihr jeden Tag bewusst, wie glücklich und auch privilegiert sie sei, das Leben auf dem Land verbringen zu dürfen. Zwar hätten sie und ihr Mann damals nicht nach einem Bauernhof gesucht, empfinden es aber als echtes Privileg, mit dem arbeiten zu dürfen, was sie haben. Die Leidenschaft für die Tierwelt und die Verbundenheit mit der Natur teilt sie mit Timothy, mit dem sie seit fast 32 Jahren glücklich verheiratet ist.

Twitter / RoyalFamily Prinzessin Anne und Timothy Laurence in ihrem Wohnzimmer

Getty Images Prinzessin Anne beim Trooping the Colour, Juni 2024

