Wie geht es Pia Tillmanns Sohn Henry nach schwerem Unfall?

Gestern machte Pia Tillmann (38) bekannt, dass ihr Sohn Henry aktuell im Krankenhaus liegt. Er war beim Spielen drei Meter tief gestürzt und wurde daraufhin in die Notaufnahme gebracht. Nun meldet sich die Verlobte von Zico Banach (33) in ihrer Instagram-Story mit einem Update zu ihrem Kind. "Jetzt ist es so, dass eine Blutung im Kopf festgestellt wurde, die noch nicht eingeordnet werden kann", schreibt sie. Deshalb müsse er noch eine Weile in der Klinik bleiben. Dabei hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, als sei wieder alles gut. "Wir hoffen einfach gerade darauf, dass sich die Blutung von selbst zurückbildet", erklärt die Influencerin weiter.

Am Montag meldete sich Pia mit beunruhigenden Neuigkeiten bei ihrer Community. "Er ist beim Spielen aus drei Meter Höhe rückwärts gestürzt und mit dem Kopf auf Asphalt aufgeschlagen", verriet die 38-Jährige. Nach dem Vorfall habe Henry sogar seinen Vater nicht mehr erkannt. Momentan wird Pias Sohn überwacht – und seine Familie ist die ganze Zeit an seiner Seite.

Henry stammt aus Pias Beziehung mit Steffen Donsbach. Seit 2022 ist die Schauspielerin öffentlich mit Zico zusammen. Im März begrüßten sie einen Sohn namens Pepe Moe auf der Welt. "Henry weiß natürlich Bescheid und freut sich extrem auf ein Geschwisterkind", berichtete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin kurz nach dem Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft gegenüber Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und ihr Sohn Henry zusammen mit Zico Banach im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Schauspielerin