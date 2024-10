Lisa Marie Presley macht in Memoiren Abtreibung öffentlich

In ihren posthum veröffentlichten Memoiren "From Here to the Great Unknown" reflektiert die verstorbene Lisa Marie Presley (✝54) über einige der schmerzhaftesten Entscheidungen ihres Lebens. Die Tochter von Elvis Presley (✝42) und Priscilla Presley (79) enthüllt dort, dass sie während ihrer Beziehung mit Danny Keough eine Abtreibung hatte, die sie als den "schlimmsten Fehler" ihres Lebens bezeichnete. Lisa Marie und Danny waren von 1988 bis zu ihrer Scheidung 1994 verheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder, Riley Keough (35) und den inzwischen verstorbenen Benjamin Keough.

Im Buch schreibt Lisa Marie, dass sie bei ihrer ersten Schwangerschaft gar nicht wusste, dass sie überhaupt schwanger war. Nach starken Schmerzen wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo zuerst eine Blinddarmentzündung vermutet wurde. "Als ich wieder zu mir kam, sagten sie mir, dass ich eine Eileiterschwangerschaft hatte", erinnert sich die Sängerin. Später wurde sie erneut schwanger, entschied sich jedoch für eine Abtreibung. "Es war die dümmste Sache, die ich je gemacht habe. Wir waren beide am Boden zerstört", gesteht die Tochter von Elvis. Diese Entscheidung versuchte sie daraufhin wieder rückgängig zu machen, in dem sie eine neue Schwangerschaft akribisch plante. Dazu passte Lisa Marie genau den Zeitpunkt ab, als sie Danny auf einem Kreuzfahrtschiff besuchte, wo er mit seiner Band auftrat. Und tatsächlich ging ihr Plan auf und führte letztendlich zur Geburt ihrer Tochter Riley.

Riley, die am Buch ihrer verstorbenen Mutter mitarbeitete, erwähnt in ihrem Abschnitt, dass Lisa Marie ihr alle Details über diese Zeit erzählte. Sie bestätigt, dass ihre Mutter wirklich eine Schwangerschaft planen wollte, um die vorhergehende Entscheidung der Abtreibung zu kompensieren. Die Schauspielerin erinnert sich daran, dass ihr Vater schockiert war, als er die Neuigkeit von der bevorstehenden Vaterschaft erfuhr, aber dennoch bereit war, die Verantwortung zu übernehmen.

Getty Images Lisa Marie Presley im Januar 2023

Getty Images Riley Keough im März 2024