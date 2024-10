"Mein Deckel": Antonia Elena schwärmt von ihrem Freund Nico

Vor wenigen Tagen machte Antonia Elena süße Neuigkeiten publik: Die Content Creatorin ist wieder vergeben. Bei einer Fragerunde auf Instagram verrät sie nun, was sie an ihrem Nico liebt. "Wie aufmerksam, offen und einfühlsam er ist. Alles mit ihm fühlt sich unfassbar frei an, im Sinne von: Ich kann einfach sein und er auch", schwärmt die Mama eines kleinen Sohnes und fügt hinzu: "Dass wir so gut miteinander reden können und uns so ähnlich sind – [ich] könnte noch 20 Dinge aufzählen. Nico ist kurz gesagt mein Deckel!"

Doch wann wusste die Influencerin, dass Nico der Richtige für sie ist? Auch das verrät Antonia auf ihrem Social-Media-Account. So erinnert sich die Ex von Christian Wolf an einen Date-Abend: "Da gab es [...] einen Moment an diesem Abend, da habe ich was zu ihm gesagt, was völlig spontan aus mir rauskam... Ich weiß bis heute nicht wieso, aber das hat sich so richtig angefühlt und seitdem weiß ich, er ist es zu einhundert Prozent." Weitere Details wolle sie aber nicht verraten.

Zwei Jahre waren Antonia und Christian verlobt, bis sie schließlich im August vergangenen Jahres ihre Trennung bekanntgaben – zu diesem Zeitpunkt war die Netzbekanntheit mit dem gemeinsamen Sohn Noah schwanger. Kurz darauf kam der Unternehmer mit Romina Palm (25) zusammen, während Antonia im Juni dieses Jahres ihre Beziehung zu ihrem Freund Andy öffentlich machte – doch nur einen Monat später war schon wieder Schluss. Mit einem niedlichen Video im Netz machte Antonia dann ihre Liebe zu Nico offiziell.

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und ihr Freund Nico

Anzeige Anzeige