Selbst ist die Frau: Sängerin Cher schreibt ihre Memoiren

Sie ist Sängerin und Schauspielerin, in beiden Karrierezweigen macht sie eine hervorragende Figur. Nun ist der US-amerikanische Mega-Star Cher auch noch unter die Autoren gegangen. Für ihre bevorstehenden Memoiren "Cher: The Memoir, Part 1", die am 19. November zunächst in der amerikanischen Version erscheinen werden, geht die 78-Jährige sogar auf große Lesetour. Wie bei people zu lesen ist, wird sie zu Gast in New York City, London, Kalifornien oder San Francisco sein.

Chers Leben ist derart bewegend, dass es zwei Teile braucht, um all das Erlebte zu erzählen. "Ich habe zu lange gelebt und zu viel getan, also ist es, als sollte es die Enzyklopädie sein", scherzte die "Believe"-Sängerin im November 2023 bei einem Auftritt in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Cher gab zudem einen Einblick in den Schreibprozess. "Ich habe einfach total gekniffen", gestand die Sängerin. "Ich habe einige Dinge ausgelassen, die ich eigentlich so drin lassen sollte. Und sie sind nicht angenehm, aber sie müssen drin stehen, also muss ich zurückgehen und mich zusammenreißen."

Cher wurde 1965 als weiblicher Part des Duos "Sonny and Cher" durch den Hit "I Got You Babe" bekannt. Die Emmy-, Grammy- und dreifache Golden-Globe-Preisträgerin gilt als eine Ikone der Popkultur - und das über Jahrzehnte hinweg. Wie bereits die Inhaltsangabe des ersten Teils ihrer Memoiren verrät, geht es zunächst um "ihre außergewöhnlichen Anfänge schon während ihrer Kindheit bis hin zur Begegnung und Heirat mit Sonny Bono (✝62)". Fans sollen hautnah verfolgen können, "wie es dieser Rohdiamant ohne Plan und mit wenig Selbstvertrauen schaffte, der bahnbrechende Superstar zu werden, den die Welt seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht ignorieren kann", heißt es weiter. Teil zwei der Memoiren soll 2025 erscheinen.

Getty Images Sängerin Cher im April 2013

Getty Images Sonny und Cher im August 1966

