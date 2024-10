Snoop Doggs Mordverdacht von 1993 wurde offiziell versiegelt

Snoop Dogg (52) hat Anfang des Jahres dafür gesorgt, dass ein bedeutender Teil seiner Vergangenheit nun offiziell abgeschlossen ist. Im Januar stellte der Musiker einen Antrag auf Versiegelung der Akten seiner Verhaftung wegen Mordverdachts im Jahr 1993. Der Antrag wurde genehmigt – nun sind die Arrestunterlagen nicht mehr zugänglich. Damals stand Snoop Dogg, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus heißt, noch am Beginn seiner Karriere. Zusammen mit einem Leibwächter wurde er beschuldigt, in einem Park in Los Angeles einen Mann erschossen zu haben. Diese turbulente Zeit prägte seine Musikkarriere maßgeblich und fand unter anderem Ausdruck in seinem berüchtigten Song "Murder Was The Case".

1996 war dann die Nachricht von Snoop Doggs Straffreiheit mindestens ebenso spektakulär wie der Prozess selbst. Der Freispruch gab seiner Karriere neuen Auftrieb – er konnte sich auf die Musikproduktion konzentrieren, ohne von neuen Gerichts-Schlagzeilen negativ beeinflusst zu werden. Snoop Dogg zeigte sich erleichtert, als die Vorwürfe kürzlich fallengelassen wurden. Die Entscheidung, die Arrestunterlagen zu versiegeln, fiel tatsächlich bereits im Februar 2024, wie rechtliche Dokumente von TMZ enthüllten. Unterstützung bei den rechtlichen Schritten erhielt Snoop Dogg dabei von Ceasar McDowell und dessen gemeinnütziger Organisation "Unite the People".

Neben seinen unzweifelhaften musikalischen Erfolgen hat sich Snoop Dogg in den letzten Jahren auch als Unternehmer und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens etabliert. Privat zeigt er sich als Familienmensch, der stolz auf seine langjährige Ehe und seine Rolle als Vater und Großvater ist. Seine humorvolle und zugängliche Art hat ihm auch abseits der Musikszene Beliebtheit verschafft, was durch seine Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten und Werbekampagnen unterstrichen wird. Kürzlich verdiente er als prominenter Sprecher der Olympischen Sommerspiele 2024 mehrere Millionen – und bewies so, dass er sich von enormen Herausforderungen zu einer wahren Ikone entwickelt hat.

Getty Images Snoop Dogg, Musiker

Getty Images Snoop Dogg bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris