So wurde aus Chris Broy und seiner Freundin Bella ein Paar

Chris Broy (35) und seine Bella schweben aktuell auf Wolke sieben. Vor wenigen Tagen gab der Realitystar seine neue Beziehung mit der Love Fool-Teilnehmerin im Netz bekannt. Bisher haben die beiden lediglich verraten, dass sie vor ihrer Zeit als Paar schon miteinander befreundet waren. Promiflash hat nachgehakt und den ehemaligen Sommerhaus-Bewohner gefragt, wie er und Bella sich trotz ihres freundschaftlichen Verhältnisses nähergekommen sind. "Alkohol! Spaß", scherzt Chris, bevor er klarstellt: "Nein, Bella und ich verstehen uns einfach sehr gut." Er habe "sehr viel Zeit" ohne jegliche Annäherungsversuche mit der Blondine verbracht. "Und dann gab es halt den Moment, wo man sich dachte: 'Daraus kann auch echt mehr werden.' Sie hat mich richtig zappeln lassen", erinnert sich der gebürtige Kölner zurück.

Die beiden seien bereits seit eineinhalb Jahren befreundet – sich "zu daten oder näher kennenzulernen" sei laut Chris jedoch nie eine Option gewesen. "Wir haben uns dann in kürzester Zeit zweimal hintereinander gesehen und dann hat es gefunkt", plaudert Chris im Promiflash-Interview aus. Seit wann genau er und die Duisburgerin als Paar durchs Leben gehen, scheint der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat zunächst für sich behalten zu wollen. "Es gab auf jeden Fall einen Tag, an dem ich Bella gefragt habe, ob sie mit mir zusammen sein möchte, welcher es ist, wissen nur Bella und ich", verrät Chris dennoch und ergänzt: "Ich habe mir auch Mühe gegeben, zum Glück hat sie ja gesagt."

Die Bekanntgabe seiner neuen Beziehung kommt kurz nach Chris' Teilnahme an der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love. Nach nur einer Matchbox-Entscheidung und einer Nacht im legendären Boom-Boom-Room durften der 35-Jährige und sein Perfect Match Emmy Russ (25) die Villa verlassen. Tatsächlich stellten die beiden mit ihrer erfolgreichen Matchbox sogar einen absoluten AYTO-Rekord auf. "Noch nie zuvor spuckte die Matchbox schon beim zweiten Versuch ein Perfect Match aus", bestätigte Moderatorin Sophia Thomalla (35). Für die wahre Liebe hat es offenbar nicht gereicht, doch die scheint Chris nun ohnehin im echten Leben gefunden zu haben.

RTL Chris Broy, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Instagram / bella_he_ Chris Broy und seine Freundin Bella

