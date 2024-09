50 Cent weinte bei Hochzeit von Eminems Tochter Hailie

Bei der Hochzeit von Eminems (51) Tochter Hailie Jade Scott Mathers (28) im Mai dieses Jahres flossen bei 50 Cent (49) echte Tränen. Der Rapper gab jetzt in einem Interview mit Haute Living preis, dass er während der Zeremonie sehr emotional wurde. "Ich sagte zu Em: Du hast gesagt, es ist okay zu weinen? Denn ich weine!'", erzählte er von dem bewegenden Tag und erinnerte daran, wie eng die Verbindung zu Eminem und dessen Familie seit ihrer ersten Begegnung ist.

Hailie war gerade einmal sechs Jahre alt, als die beiden Musiker sich im Jahr 2002 zum ersten Mal trafen. Damals entdeckte Eminem das Mixtape "Guess Who’s Back" von dem damals noch unbekannten 50 Cent, was den Beginn einer langen persönlichen und professionellen Freundschaft markierte. Seitdem sind sie unzertrennlich und haben immer wieder zusammengearbeitet. Obwohl 50 Cent selbst Vater der beiden Kinder Marquise und Sire ist, erstaunte es ihn, wie sehr sein Freund seine Rolle als Vater in den Vordergrund stellte und sogar Karriereentscheidungen danach ausrichtete: "Ich sagte ihm, die Leute würden Unsummen zahlen, um uns zusammen auf Tour zu sehen [...] Und ihm war das immer noch egal, denn das Kostbarste, was wir haben, ist Zeit, und er war sich bewusst, dass er für Hailie als Vater da sein musste."

Eminem selbst hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie ernst er das Thema Erziehung nimmt. So ist er nicht nur Vater von Hailie Jade, sondern auch der Adoptivvater ihrer Halbschwester und ihres Cousins. Der Rapper, der selbst eine schwierige Kindheit durchlebte, hat stets betont, dass er seinen Kindern eine bessere Zukunft bieten wollte. Diese Hingabe hat 50 Cent tief beeindruckt und sorgte dafür, dass er bei der Hochzeit besonders emotional wurde: "Hey, Bruder, das ist verrückt. Wir werden alt. Dein Baby ist erwachsen."

Instagram / hailiejade Hailie Jade Mathers, Tochter von Eminem

Getty Images / Dimitrios Kambouris Eminem und 50 Cent im Juli 2015 in New York

