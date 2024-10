Zu viel: Darum brachte Tessa Sommerhaus-Gloria zur Weißglut

In der Nominierungsnacht bei Das Sommerhaus der Stars krachte es auch in Folge vier wieder gewaltig. Im Zentrum der Zankerei: Tessa Bergmeier (35) und Alessia Herren (22). Als die beiden sich heftig angifteten, schritt schließlich auch Gloria Glumac (32) ein und feuerte gegen Tessa. Gegenüber Promiflash erklärt sie nun, warum sie das Bedürfnis hatte, sich einschalten zu müssen. "Ich habe mich eingemischt, weil es mir nach über einer Woche Tessa-Terror gereicht hat", betont die Reality-Bekanntheit. Vor allem, dass Tessa ausgerechnet Alessia anging, sei für Gloria einer zu viel gewesen: "Tessa hat Alessia als Mutter infrage gestellt und sie dahingehend absolut ekelhaft und herablassend angegiftet, ich musste etwas sagen. Alessia ist so jung und Tessa ist so viel älter, da hätte ich einfach ein anderes Verhalten von ihr erwartet und musste die süße kleine Alessia in Schutz nehmen."

Gloria habe von Tessas Art zu diskutieren letztlich genug gehabt – und das, obwohl sie versucht habe, sich mit der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin zu arrangieren. "Ich habe versucht, mit ihr andere Themen als das lästige Vegan-Thema immer und immer wieder zu besprechen, das wollte sie aber nicht", erklärt die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin gegenüber Promiflash. Tessas Charakter sei "militant, herablassend und nervtötend". Mit einer so harten Meinung müsse sie sich nicht wundern, wenn sie harte Worte zurückbekomme, findet Gloria weiter: "Man kann aber auch nicht eine krasse Meinung haben, die man dann der ganzen Gruppe aufdrücken will, und parallel erwarten, dass sie dann alle mögen."

Tatsächlich war Tessas Veganismus einer der Hauptgründe, warum vor allem Alessia schon vor der Nominierung im Sommerhaus die Hutschnur platzte. Weil Tessa die veganen Lebensmittel für sich und Freund Jakob allein haben wollte, flippte Alessia komplett aus. "Junge, die f*ckt mich so ab. Ich schwöre, wenn diese Kameras nicht hier wären. Diese Dreckige", schrie die Mutter eines Kindes sich in Rage. Tessa hingegen machte ihr eine Kampfansage: "Die Alessia fress ich zum Frühstück. Das Verhalten kann ich gar nicht ernst nehmen, das ist gar nicht mein Level."

Anzeige Anzeige

RTL Tessa Bergmeier und Freund Jakob im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

RTL Alessia Herren, Rafi Rachek und Can, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2024

Anzeige Anzeige