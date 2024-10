Ben Affleck ist nicht happy über J.Los Trennungsinterview

Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) haben sich vor sechs Monaten getrennt – doch das Thema ihrer Ehe und der darauffolgenden Trennung lässt den Schauspieler einfach nicht los. Rund zwei Monate nachdem das Paar die Scheidung verkündet hat, brach die Sängerin nun nämlich im Gespräch mit dem Magazin Interview ihr Schweigen. Ihr Ex ist darüber alles andere als begeistert. Der Batman-Star erfuhr aus den Medien davon und hätte sich gewünscht, dass sie Stillschweigen über die Angelegenheit bewahrt. "Er wurde nicht vorgewarnt, dass sie über ihre Beziehung sprechen würde, aber er ging davon aus, dass es irgendwann passieren würde. Es ist ein Teil seines Lebens, genauso wie alles andere. Er wird sich nie davon befreien können", schildert ein Insider gegenüber Daily Mail.

Der 52-Jährige habe dennoch kein Problem damit, wie seine Ex mit dem Liebes-Aus umgeht. Ihm sei klargewesen, dass Jen schon immer gerne über ihr Liebesleben gesprochen hat. Dennoch würde er es begrüßen, wenn sie nicht ins Detail gehen würde. "Er würde einige Dinge gerne für sich behalten, besonders wichtige Details über ihre Beziehung", so erklärt der Informant. Ben scheint sich zu wünschen, dass Ruhe einkehrt und er nicht ständig wieder mit den Scheidungsnews und seiner Verflossenen konfrontiert wird.

J.Lo, die die Scheidung am 20. August einreichte, sprach in dem Interview-Gespräch mit der Komikerin Nikki Glasser über die harte Trennung. "Es fühlt sich einsam, fremd und beängstigend an", gestand die Sängerin. Die "On The Floor"-Interpretin erklärte aber auch, dass sie keine Reue empfinde, obwohl die Trennung sie fast aus der Bahn geworfen habe. "Nicht eine Sekunde", stellte sie klar und gestand, dass sie aktuell trotzdem noch nicht bereit sei, jemand Neues kennenzulernen. Sie genieße ihr Single-Leben und fühle sich befreit.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Jennifer Lopez bei der "Unstoppable"-Premiere in Toronto im September 2024

