Bradley Cooper und Töchterchen Lea genießen zusammen ein Eis

Bradley Cooper (49) verbrachte diese Woche wertvolle Zeit mit seiner Tochter Lea (7) in New York City. Gemeinsam wurden der Schauspieler und sein Sprössling dabei gesehen, wie sie am späten Nachmittag unterwegs waren und sich ein Eis gönnten. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie Bradley liebevoll Leas Rucksack trug, während sie Seite an Seite die Straßen entlangspazierten. Die Siebenjährige schien den Ausflug mit ihrem Vater in vollen Zügen zu genießen.

Gekleidet in eine schwarze Adidas-Windjacke, gemütliche Jogginghosen und pinke Sneaker wirkte Lea fröhlich und unbeschwert. Ihr blondes Haar war zu einem lockeren Pferdeschwanz zusammengebunden, während sie genüsslich an ihrem Eis schleckte. Bradley selbst zeigte sich in einem lässigen Look: Unter einer Pearl-Jam-Baseballkappe lugte sein längeres Haar hervor, dazu trug der Filmstar eine auffällige orange-karierte Jacke über einem weiten T-Shirt, khakifarbene Hosen und Nike-Sneaker. Seine Sonnenbrille rundete das entspannte Outfit ab. Immer wieder nahm er die Hand seiner Tochter, um gemeinsam mit ihr durch die Stadt zu schlendern.

Bradley teilt das Sorgerecht für Lea mit seiner Ex-Partnerin, dem Model Irina Shayk (38). Die beiden waren von 2015 bis 2019 ein Paar und legen seit ihrer Trennung großen Wert darauf, gemeinsam für ihre Tochter da zu sein. "Es funktioniert immer, weil wir es möglich machen", verriet Irina im Interview mit Elle über ihr Co-Parenting und fügte hinzu, dass der Hollywoodstar "der beste Vater ist, den Lea und ich uns vorstellen können."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Irina Shayk und Badley Cooper, Januar 2019

Anzeige Anzeige