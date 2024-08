Trotz Drama: "It Ends With Us" feiert weltweiten Kino-Erfolg

Zwar sorgen die Hauptdarsteller Blake Lively (36) und Justin Baldoni (40) derzeit für viele Schlagzeilen, ihr Kinostreifen It Ends With Us feiert aber trotzdem einen riesigen Erfolg. Wie Deadline berichtet, hat das romantische Drama in den USA eine ordentliche Menge an Zuschauern in die Kinos gelockt und somit eine hohe Summe an den Kassen eingespielt – um genau zu sein umgerechnet rund 90 Millionen Euro und weltweit sogar 162 Millionen!

Damit könnte der Film tatsächlich demnächst zum umsatzstärksten Film der Gossip Girl-Darstellerin werden – bisher toppt dieses Ergebnis nur der Streifen "Green Lantern", an dessen Set sie ihren Ehemann Ryan Reynolds (47) kennenlernte. Von dem Erfolg zeigt sich auch das Unternehmen Sony Pictures begeistert, welches hinter "It Ends With Us" steht. "Dieses bemerkenswerte Ergebnis an den Kinokassen ist ein echter Beweis für die Stärke von Frauengeschichten und originellen Filmen", betont die Co-Leiterin des Kinomarketings Danielle Misher.

Der Durchbruch der Roman-Verfilmung wird derzeit jedoch von Drama überschattet: Unter anderem soll die Zusammenarbeit von Blake und dem Jane the Virgin-Star nicht so gut funktioniert haben. "Es gab zwei Lager bei dem Film – Team Blake und Team Justin. Dieser kreative Kampf gab den Ton für die negative Erfahrung hinter den Kulissen an und führte dazu, dass sie nicht mehr miteinander sprachen", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni bei der "It Ends With Us"-Premiere

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass der Film so erfolgreich wird? Ja, ich dachte mir schon, dass ihn eine Menge Zuschauer im Kino schauen werden. Nein, das überrascht mich total! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de