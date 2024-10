Fast ohne Make-up: So stilvoll tritt Pamela Anderson auf

Auch mit ihrem neuen natürlichen Look schafft es Pamela Anderson (57) mühelos, alle Blicke auf sich zu ziehen. Beim Glamour Award for Women of the Year legte die Schauspielerin einen strahlenden Auftritt hin und überzeugte mit schlichter Eleganz: Zu dem Anlass trug sie ein bodenlanges Abendkleid in Mintgrün mit einem angenähten Cape und einem mit glitzernden Steinen besetzten Dekolleté. Ihr blondes Haar trug sie offen und dazu lediglich einen Hauch von leichtem Make-up.

Pamela kennt man vor allem unter einem Image: Sie gilt als das Sexsymbol der 90er-Jahre. Grund dafür sind Rollen wie die heiße Casey "C.J." Parker in Baywatch und Barb in "Barb Wire". Die heute 57-Jährige möchte aber nicht weiterhin auf diese Rollen reduziert werden – und künftig für die Frau einstehen, die sie heute ist. Ihr Fokus liegt auf ihrer mentalen Stärke und dem Bestreben, glücklich zu sein. Starkes Make-up und aufreizende Outfits gehören ihrer Vergangenheit an. "Anstatt mich hinter einer perfekten Fassade zu verstecken, möchte ich lieber pur und echt sein. Niemand ist vollkommen", betonte sie im Gespräch mit Glamour.

Ihr neuer Lebensweg sei auch Grund dafür, weshalb der Hollywoodstar sich nicht an der Dokumentarserie "After Baywatch: Moment in the Sun" beteiligte. Die Serie erschien im August auf dem Streamingportal Hulu und enthält bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Pamela. Mit der Produktion habe Pamela selbst nichts zu tun haben wollen – obwohl große Bemühungen angestellt wurden, die Kultblondine zur Teilnahme zu bewegen. Sogar an ihre Söhne Brandon Thomas (28) und Dylan Jagger (26), die aus der Ehe mit Tommy Lee (62) stammen, habe man sich gewandt, damit sie ihre Mutter zur Mitwirkung überreden. Pamela blieb standhaft – stattdessen habe man alte Interviews mit ihr dafür "ausgegraben" und eingespielt, unterstrich sie im Gespräch mit Glamour.

