Gustav Masurek überrascht mit einem Gastauftritt bei GZSZ

Gustav Masurek (35), bekannt aus Reality-TV-Formaten wie Die Bachelorette und Bachelor in Paradise, feiert diese Woche sein Debüt bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. In der neuen Folge spielt er an der Seite von Anne Menden (39), die die Rolle der Emily verkörpert – und versucht, Emilys Aufmerksamkeit zu gewinnen, indem er ihr charmant seine Nummer zusteckt. Ursprünglich war sein Auftritt nicht geplant, doch Gustav sprang kurzfristig ein, als ein anderer Schauspieler ausfiel, wie er im Interview mit RTL berichtete. Für seine Rolle war kein Text vorgesehen, doch ein cleverer Impro-Satz von ihm wurde schließlich in die Folge integriert.

Die Tatsache, dass er privat mit Anne liiert ist, erleichterte es dem ehemaligen Prominent Getrennt-Kandidaten, seine Rolle authentisch zu spielen. Dies verlieh der Flirtszene nicht nur mehr Tiefe, sondern gab ihm auch wertvolle Einblicke in die Arbeitsweise seiner Freundin. "Es war spannend zu sehen, wie professionell sie am Set arbeitet", äußerte er lobend. Obwohl sie ihre Beziehung anfangs privat hielten, ist der 35-Jährige mittlerweile häufig am Set und hat dort viele Freundschaften geschlossen, unter anderem mit Felix von Jascheroff (42): "Einmal in der GZSZ-Familie, immer in der GZSZ-Familie."

Schon als Kind träumte Gustav davon, im Fernsehen aufzutreten. Mit zwölf Jahren verfolgte er täglich die Episoden von GZSZ und hoffte insgeheim auf eine eigene Rolle. Die Teilnahme an Reality-Formaten sieht er als Hobby, das ihm viel Freude bereitet. "Ich bin motiviert und offen für verschiedene TV-Projekte. Wer weiß, was die Zukunft bringt?", erklärte er vielversprechend. Privat ist es ihm wichtig, Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden: "Denn ohne Balance ist der größte Erfolg nichts wert."

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek

RTL Felix von Jascheroff, Jörn Schlönvoigt und Anne Menden am Set von GZSZ

