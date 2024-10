Justin Timberlake enttäuscht: Er muss seine Konzerte absagen

Traurige Nachrichten für alle Fans von Justin Timberlake (43): Der Sänger muss seine geplanten Konzerte in der US-Stadt New Jersey kurzfristig absagen. Diese Nachricht verkündet der Musiker nun auf seinem Instagram-Account. "Es tut mir so leid, die heutigen Shows verschieben zu müssen", schreibt Justin und fügt hinzu: "Ich habe eine Verletzung, die mich von den Auftritten abhält." Er sei zutiefst enttäuscht, seine Fans in den nächsten Tagen nicht sehen zu können. Um welche Verletzung es sich genau handelt, verrät er allerdings nicht.

Justin verspricht seinen Fans, die ausgefallenen Konzerte so schnell wie möglich nachzuholen. Er hoffe, die Konzertbesucher hätten für die kurzfristige Absage vollstes Verständnis. "Ich schätze eure bedingungslose Unterstützung", heißt es weiter. Aktuell befindet sich Justin eigentlich auf seiner "The Forget Tomorrow World Tour". Vor wenigen Tagen besuchte sogar ein ganz besonderer Gast Justins Shows.

Seine Ehefrau Jessica Biel (42) lauschte gespannt dem musikalischen Talent ihres Mannes. Die Schauspielerin war allerdings nicht nur einfach so bei einem von Justins Konzerten: Das Ehepaar feierte sein zwölfjähriges Jubiläum. Zu diesem schönen Anlass machte der 43-Jährige seiner Frau eine süße Liebeserklärung auf der Bühne. "Es ist auch für mich ein ganz besonderer Abend. Meine Frau ist heute Abend hier. Und heute ist unser zwölfjähriges Jubiläum", schwärmte er, wie E! Online berichtete, und fügte hinzu: "Ich liebe dich, Baby."

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024

Anzeige Anzeige