Kein Streit: Taylor Swift und Brittany stellen Bild nach

Bei Taylor Swift (34) und Brittany Mahomes (29) ist wohl alles in Butter! Zusammen mit ihrer Freundin Lyndsay Bell sorgten sie bei einem Kansas City Chiefs Spiel am 7. Oktober für Aufsehen, als sie eine entzückende Fotogeste aus der vergangenen Saison nachstellten. Brittany, die ihr drittes Kind mit dem Quarterback Patrick Mahomes (29) erwartet, teilte eine Fotostrecke auf Instagram, welche die drei Frauen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in derselben Pose zeigt. Auf dem aktuellen Schnappschuss legen Taylor und Lyndsay ihre Hände liebevoll auf Brittanys Babybauch, während in der Vergangenheit Lyndsay die Rolle der Schwangeren in dieser Pose innehatte.

Brittany betitelte die süßen Bilder mit: "Gleiche Mädchen, neuer Bauch". Das sorgte bei den Fans ebenso für Begeisterung wie die Outfits der Ladys am Spieltag. Taylor zeigte sich in einem karierten Ensemble von Vivienne Westwood (✝81) und trug einen glitzernden Becher mit der Nummer 87 – eine Anspielung auf die Trikotnummer ihres Freundes Travis Kelce (35). Brittany wählte ein rotes Lederensemble und eine funkelnde Kette mit der Nummer 15, der Nummer ihres Ehemanns Patrick. Lyndsay entschied sich für einen Oversize-Pullover und genoss das Spiel bei einem kühlen Getränk. Gemeinsam feuerten sie die Kansas City Chiefs im VIP-Bereich des Stadions an.

Taylor, die seit Sommer 2023 mit Travis zusammen ist, verbringt immer mehr Zeit mit den Partnerinnen der anderen Spieler und scheint eine enge Freundschaft mit Brittany entwickelt zu haben. Trotz Gerüchten über mögliche Spannungen zwischen den beiden, ausgelöst durch unterschiedliche politische Ansichten, zeigen ihre gemeinsamen Auftritte, dass sie sich gut verstehen. Brittany, die bereits Mutter der dreijährigen Sterling und des einjährigen Bronze ist, freut sich darauf, ihre Familie mit Patrick zu erweitern. Lyndsay, die mit Tight End Blake Bell verheiratet ist, hat ebenfalls zwei Kinder und schätzt die gemeinsame Zeit mit ihren Freundinnen während der Spiele.

https://www.instagram.com/p/DA6Nf6jJBKr/?locale=de&img_index=1 Taylor Swift, Lyndsay Bell und Brittany Mahomes, Januar 2024

