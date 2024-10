Taylor Swift erobert Travis Kelces Freundeskreis im Sturm

Taylor Swift (34) ist ein fester Bestandteil von Travis Kelces (35) Leben geworden – dazu gehören offensichtlich nicht nur sein Freundeskreis, sondern auch seine Teammitglieder! Die Sängerin wurde begeistert in die Runde des Kansas-City-Chiefs-Spielers aufgenommen und beteiligte sich nach seinem Spiel gegen die New Orleans Saints am vergangenen Montag an einem "Schuh-Selfie". Auf dem Bild, das von Travis' Jugendfreund Aric Jones auf Instagram geteilt wurde, sind Taylors Vivienne Westwood (✝81)-Stiefel zusammen mit den sportlichen Sneakers der Teammitglieder zu sehen.

Obwohl Travis in auffälligen schwarz-roten Nike Air Jordans posierte, zog Taylor mit ihren High Heels eindeutig die Aufmerksamkeit auf sich. Neben dem Schuhfoto veröffentlichte Aric ein Bild von sich und der "Karma"-Sängerin, wie sie gemeinsam aus der VIP-Loge heraus die Spieler anfeuern. Taylor erschien außerdem in einer Instagram-Story von Chariah Gordon, der Verlobten von Travis' Teamkollegen Mecole Hardman Jr. – darin plaudert sie scherzhaft über den Spielverlauf. Laut E! News traf sie zuvor beim Spiel auf Brittany Mahomes (29), Frau von Patrick Mahomes (29), dem Star-Quarterback der Chiefs. Die beiden wurden lachend und in angeregter Unterhaltung gesehen.

Taylor Swift ist bekannt für ihren engen Kreis an Freundinnen – ihr sogenannter "Squad" – und dafür, dass sie diesen bei wichtigen Ereignissen gern um sich hat. Dass sie nun auch fester Bestandteil von Travis' Freundeskreis geworden ist, zeigt einmal mehr, wie nahe sich die beiden stehen.

Instagram / aricjones Taylor Swift und Chiefs-Spieler, VIP-Bereich nach NFL-Spiel

Getty Images Taylor Swift und Brittany Mahomes im Dezember 2023

