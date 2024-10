Laura Müller präsentiert stolz ihre wachsende Babykugel

Im Juli machten Laura Müller (24) und Michael Wendler (52) öffentlich, dass sie in freudiger Erwartung eines zweiten Babys sind. Auch das Geschlecht ist inzwischen bekannt – ein kleiner Junge wird Rome Aston zum großen Bruder machen. Noch in diesem Jahr soll der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. Wann genau, verriet die Only Fans-Creatorin bisher noch nicht – angesichts ihres Babybauchs könnte es aber bald so weit sein. Den präsentiert die schwangere Laura nun in einem niedlichen Video in ihrer Instagram-Story: Mit einem schwarzen langen Rock und bauchfreien Top steht sie vor einem Spiegel und streichelt verliebt ihre perfekt in Szene gesetzte Babykugel.

Eine ganze Weile hielten die Auswanderer die Babynews geheim – inzwischen gewährt die Influencerin aber hin und wieder Einblicke in die Zeit vor der Geburt. Auf Social Media sprach sie auch offen über Gelüste, die sie in dieser Schwangerschaft hat. Neben Gewürzgurken steht eine andere Sache plötzlich auf dem Speiseplan der Zweifachmama in spe. "Die Schwangerschaftsgelüste sind stark. Ich habe mich gerade zum ersten Mal dazu entschieden, dass ich Eiersalat mache", gestand die 24-Jährige in einer Fragerunde.

Vor der Geburt des zweiten Kindes steht aber eigentlich noch eine andere Sache auf dem Plan: Der ehemalige Schlagerstar und seine 28 Jahre jüngere Ehefrau sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Bereits mit einem Kind erscheint ihnen das 280 qm große Haus "einen Tacken zu klein", verriet Laura im gemeinsamen Podcast "Die Wendlers". "Wir haben ein Platzproblem. Die Zimmer sind nicht das Problem, aber man merkt tatsächlich, dass unser Baby so viel Platz benötigt", bestätigte der "Egal"-Interpret.

