280 qm zu klein? Laura und Michael Wendler wollen umziehen

Laura Müller (24) und Michael Wendler (52) schweben gerade im absoluten Babyglück: Nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Rome im Juni 2023 erwarten sie derzeit ihr zweites Kind. Dennoch trübt ein Platzproblem ihre Familienfreuden: "Trotzdem haben wir ein kleines Problem mit dem Haus. Es ist uns zu klein. Einen Tacken zu klein", plaudert die Frau des Sängers in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Wendlers" aus. Sie habe schon von Anfang an das Gefühl gehabt, dass das 280 qm große Anwesen nicht geräumig genug sei – mit der Geburt von Rome habe sich das bestätigt. "Wir haben ein Platzproblem. Die Zimmer sind nicht das Problem, aber man merkt tatsächlich, dass unser Baby so viel Platz benötigt", erklärt auch der "Sie liebt den DJ"-Interpret.

Zudem habe ihr Haus keinen Keller, deshalb fehle es ihnen an vernünftigem Stauraum für die vielen Babysachen, die Rome benötige. Daher seien sie fest entschlossen, sich einen neuen Wohnsitz zu suchen. In Florida gestalte sich das aber schwierig, da viele der Häuser ihren Anforderungen nicht standhalten können. Außerdem hat Laura eine Wunschvorstellung für den Käufer ihres Anwesens: Sie hofft, dass es von einem Millionär gekauft wird. "Gerne auch ein bisschen mehr, denn ich würde gerne noch einen schönen neuen Wagen haben", erklärt die Influencerin verschmitzt.

Auch Lauras zweite Schwangerschaft könnte ihre Entscheidung, sich räumlich vergrößern zu wollen, beeinflussen. Im Juli verriet die OnlyFans-Creatorin auf Instagram, dass sie erneut Mama wird. "Unser zweites Glück ist unterwegs. Du wirst jetzt schon unendlich geliebt", schwärmte sie. Wenige Monate später gab sie bekannt, dass sie erneut einen Jungen erwarten. Zudem plauderten die Turteltauben aus, dass ihr zweiter Spross noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken wird.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler beim DSDS-Casting

