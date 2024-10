Doch auf Ärger aus? Elena motzt bei Promi BB über Leyla

Bei Promi Big Brother steht Elena Miras (32) vor einer Herausforderung. Sie bewohnt den berühmten Container nicht nur gemeinsam mit ihrem Ex Mike Heiter (32), sondern auch mit seiner neuen Freundin Leyla Lahouar (28). Zunächst schien alles friedlich. Dann schickte Leyla als Teamchefin jedoch Mikes Ex gemeinsam mit Sarah Wagner (28) in eine Challenge gegen Max Kruse (36) und Matze Höhn (28) – unfair, wie Elena findet. "Wenn ich jemanden aus dem Haus haben will, dann schicke ich zwei Jungs, die stark sind", meint sie und ätzt weiter gegen Leyla: "War ich nicht korrekt zu ihr? Und dann macht sie so was? Ich hoffe, dass die Leute da draußen jetzt ihre Augen öffnen."

Leyla ahnt schon, was ihr droht. "Ich fühle mich scheiße, weil nachher denkt sie, ich will sie rauskicken", erklärt sie besorgt den anderen Container-Bewohnern. Die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin sucht das Gespräch mit Elena und Sarah und rechtfertigt sich für ihre Entscheidung – doch so ganz können sich die drei nicht einigen. "Ja... alles ein bisschen komisch", resümiert Elena die angespannte Stimmung.

Dabei hatte Elena eigentlich die besten Absichten, den Frieden zwischen ihr, ihrem Ex und seiner Neuen zu wahren. Nur kurz zuvor kamen ihr im Gespräch mit Alida Kurras (47) die Tränen und sie beteuerte: "Ich bin nicht gekommen, um zu streiten." Die Mutter einer Tochter wolle sich lediglich dafür einsetzen, dass sie eine eigene Stimme hat und im Rosenkrieg mit Mike nicht stets als "die Böse" gesehen wird. Dennoch scheint der Realitystar nach wie vor ein wunder Punkt für sie zu sein.

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Mike Heiter und Elena Miras

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Mike Heiter und Leyla Lahouar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige