Moderiert Florian Silbereisen "Die große Silvester Show"?

Florian Silbereisen (43) soll offenbar die Moderation der "Die große Silvester Show" im Ersten übernehmen. Am 31. Dezember 2024 wird der Entertainer angeblich gemeinsam mit den TV-Zuschauern den Jahreswechsel feiern. Wie die Österreichische Tageszeitung berichtet, wird die rund vierstündige Live-Sendung aus München übertragen. Offiziell hat ARD dies bisher noch nicht bestätigt. In den vergangenen zwei Jahren wurde die Show von der Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi (47) und dem Schauspieler Hans Sigl (55) präsentiert und vorab aufgezeichnet.

Vor ein paar Monaten kündigten die beiden jedoch an, in diesem Jahr nicht mehr dabei zu sein. Die Einschaltquoten der vorproduzierten Sendung, die zuvor in Offenburg aufgezeichnet wurde, waren zuletzt gesunken. Mit der Rückkehr zur Live-Ausstrahlung und Florian als bewährtem Publikumsliebling soll nun wieder mehr Zuschauerinteresse geweckt werden. Zudem erscheint kurz vor Silvester ein neues Album von Florian und seinem Duettpartner Thomas Anders (61), das Party-Versionen ihrer Hits enthält – passend für jede Silvesterparty. Diese Tatsache wird als Hinweis gewertet, dass Florian tatsächlich die Moderation übernehmen könnte.

Der 43-Jährige ist nicht nur als Moderator bekannt, sondern auch als Sänger und Schauspieler. Der gebürtige Bayer startete seine Karriere bereits in jungen Jahren und begeisterte das Publikum mit Volksmusik. Privat gibt er sich eher zurückhaltend. Seit der Trennung von Helene Fischer (40) im Jahr 2018 ist er offiziell Single. Seine Fans schätzen ihn für seine authentische Art und die Nähe zu seinem Publikum. Ob der Musiker diese tatsächlich durch das Programm am Jahreswechsel führen wird, bleibt abzuwarten. Vorab können sich seine Bewunderer zumindest über seine Moderation der diesjährigen Verleihung der Goldenen Henne freuen.

Getty Images Thomas Anders und Florian Silbereisen, Musiker

Getty Images Florian Silbereisen, Schlagerstar

