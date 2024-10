Ob das funktioniert? Promi-BB-Elena und Leyla bilden Team

Für Elena Miras (32) und Leyla Lahouar (28) kommt es heute Abend bei Promi Big Brother richtig dicke. Die beiden Reality-TV-Sternchen würden im diesjährigen Promi-Container wohl am liebsten aufeinander verzichten – immerhin ist Elena die Ex von Leylas Freund Mike Heiter (32) und auch die Mutter seiner Tochter. Mike ist zu allem Übel ebenfalls bei Promi BB dabei. Und jetzt spielen die beiden Dramaqueens auch noch im selben Team. "Heute werdet ihr euch besonders nahestehen. In dieser Herausforderung gilt es, alle Eier farblich passenden Eierbechern zuzuordnen. Die Eier dürfen aber nur mit den Mündern oder Gesichtern berührt werden", erklärt der große Bruder den Teams.

Aber funktionieren Leyla und Elena als Team? Tatsächlich schon. Elena glaubt sogar, dass die beiden aufgrund ihrer Körpergröße gut zusammenarbeiten. Sie erledigen ihre Aufgabe dann in voller Harmonie. "Elena und ich in einem Team, das hat gut funktioniert, wir hatten eine gute Taktik", freut sich auch Leyla. Und das wird belohnt. Dank des Einsatzes der Kandidaten dürfen sie sich über Luxusgüter wie Shampoo, Smoothies und sogar alkoholfreies Bier freuen. Dank dieser Belohnung ist die Stimmung im Container bestens.

Dabei hätte Elenas Anwesenheit bei Promi BB für richtigen Zündstoff sorgen können. Denn vor allem Leyla ist richtig verunsichert, dass sie mit der Ex ihres Partners und ihm unter einem Dach leben muss. Sie sorgt sich durchgehend, dass Mike noch Gefühle für die Schweizerin hegen könnte. "Du hast so ein richtiges Leuchten in den Augen, wenn du zu ihr rüberblickst", versucht die 28-Jährige ihrem Liebsten verständlich zu machen. Mike kann ihr aber versichern, dass es keinen Grund zur Sorge gebe: "Wir gehen normal miteinander um. Wir verstehen uns, weil wir ein gemeinsames Kind haben."

Joyn Elena Miras und Leyla Lahouar bei einem Promi-BB-Spiel

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

