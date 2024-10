Royaler Schwesterntag: Beatrice zeigt stolz ihren Babybauch

Die royalen Schwestern Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie (34) strahlten bei ihrem gemeinsamen Mädelsausflug in London – nur wenige Tage nach der freudigen Verkündung von Beatrices Baby-News. Auf Fotos, die HELLO! vorliegen, sind die beiden Royals zu sehen, wie sie bei der VIP-Vorschau der Frieze Art Fair 2024 im Regents Park gemeinsam Zeit verbringen. Beatrice kleidete ihren Babybauch stilvoll in ein schickes knielanges Kleid und einen burgunderroten Mantel im Military-Stil mit goldenen Knöpfen und gepolsterten Schultern. Sie rundete ihren Look mit einer schwarzen Beuteltasche und passenden Pumps ab. Ihre Schwester Eugenie entschied sich für einen zurückhaltenderen Look, bestehend aus einem seidigen Midirock und einem lässigen weißen T-Shirt, das sie mit einer beigen, kurzen Jacke und Wildlederstiefeln kombinierte.

Erst vor wenigen Tagen gab Beatrice bekannt, dass sie ihr zweites Kind mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) erwartet – ein Geschwisterchen für ihren achtjährigen Stiefsohn Wolfie und die dreijährige gemeinsame Tochter Sienna. In einem Interview mit dem Magazin verriet Eugenie, die Schwestern würden sich regelmäßig über Erziehungstipps austauschen und sie sich darauf freue, wieder Tante zu werden. Eugenie sprach auch über das besondere Band, das sie und ihre Schwester als Mütter verbindet: "Es ist wirklich, als würde man Teil eines Clubs werden, eines Mutterclubs. Wenn die Kinder im gleichen Alter sind und dasselbe durchmachen, ist das einfach das größte Glück." Die Schwestern stehen sich immer bei, wie sie verdeutlicht: "Ich rufe sie oft an, wenn es mal Krisen gibt, und frage sie, was wir tun sollen. Bea ist meine große Schwester, ich rede über alles mit ihr."

Die enge Verbindung zwischen Beatrice und Eugenie war schon immer ein wesentlicher Teil ihres Lebens. Als Schwestern, die im Abstand von nur zwei Jahren geboren wurden und stets gemeinsam im Rampenlicht standen, teilen sie neben ihrem Muttersein auch eine tiefe freundschaftliche Verbindung. Ihre gemeinsame Mutter Sarah Ferguson (64), die Herzogin von York, ist ebenfalls hocherfreut. "Mum ist so stolz auf uns", gab Eugenie im HELLO!-Gespräch preis. Die Herzogin freue sich gleichermaßen über ihre Enkelkinder wie über ihre Töchter, die nun selbst Mütter sind und sich auf diesem besonderen Weg gegenseitig unterstützen können.

