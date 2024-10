Alle Infos zu Prinzessin Beatrice' zweiter Schwangerschaft

Prinzessin Beatrice (36) ist zum zweiten Mal schwanger. Am vergangenen Dienstag teilte der königliche Palast diese schöne Neuigkeit mit seinen Followern auf Instagram. "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie im Frühjahr ihr zweites gemeinsames Kind erwarten, ein Geschwisterchen für Wolfie und Sienna", hieß es in dem Statement. Auch Prinzessin Eugenie (34), die Schwester des Rotschopfes, kann die Ankunft des Sprosses kaum erwarten. Sie schreibt im Netz: "Herzlichen Glückwunsch, Beabea... Ich freue mich auf weitere Erfahrungen auf dieser gemeinsamen Reise der Mutterschaft – und noch einen Kleinen in der Bande."

