So reagiert Dilara Kruse auf Max Kruses Escort-Enthüllung

Früher oder später packt wohl jeder Promi Big Brother-Kandidat die eine oder andere pikante Geschichte aus – Max Kruse (36) hat das schon ziemlich am Anfang hinter sich gebracht. Im Gespräch mit Matze Höhn (28), Mike Heiter (32) und Daniel Lopes (47) berichtet er von einer Nacht, in der er sich eine Escort-Dame aufs Hotelzimmer bestellte. Hat der ehemalige Fußballer dabei vielleicht vergessen, dass nicht nur ganz Deutschland, sondern auch seine Ehefrau die Unterhaltung verfolgen kann? Zu Gast bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" äußert sich Dilara Kruse zu der Beichte ihres Mannes. Die Influencerin nimmt die Geschichte mit der Begleitdame supergelassen!

Wer hätte diese Reaktion erwartet? Ob ihr die Story schon bekannt war, verrät die 33-Jährige zwar nicht, allerdings betont sie, dass es sie nicht einmal stören würde, wenn die Produktion die besagte Dame zu Max in den Container schicken würde. "Mein Mann würde sie nicht beachten. Er würde sagen: 'Schön, dass du da bist. Und schön, dass du wieder gehst, denn meine Nominierung kriegst du immer'", ist sich die Beauty sicher. Über die wilde Vergangenheit des Ex-Fußballprofis wisse sie Bescheid: "Aber mittlerweile sehe ich ja, wie mein Mann mich liebt und was er alles für mich tut."

Es macht den Anschein, als wäre Max in der Beziehung zu Dilara ruhiger geworden. Seit 2021 sind der Social-Media-Star und der 36-Jährige verheiratet. Bevor sie diesen Schritt gingen, erlebten sie gemeinsam aber so einige Höhen und Tiefen. Im Laufe der Jahre trennte sich Dilara mehrere Male von dem Sportler. Der Druck, durch ihn plötzlich im Rampenlicht zu stehen, war für die damals noch völlig unbekannte Dilara oft zu viel – eine Spielerfrau habe sie eigentlich nie sein wollen. "Für eine Person, die nie in die Öffentlichkeit kommen wollte, ist das schwierig, wenn du so einen bekannten Mann hast", gestand sie im vergangenen Jahr, als sie selbst bei "Promi Big Brother" um den Sieg kämpfte.

Instagram / dilara.kruse Influencerin Dilara Kruse, August 2024

Instagram / max.kruse10 Max und Dilara Kruse im Juni 2024

