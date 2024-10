Anne Hathaway entschuldigt mies gelauntes Interview von 2012

Auch als Hollywoodstar darf man mal einen schlechten Tag haben – man muss bloß hoffen, dass man an diesem nicht gefilmt wird und das Video davon dann nicht zwölf Jahre später viral geht. Genau das ist Anne Hathaway (41) passiert. Bei dem besagten Interview hatte sie wohl ganz schön miese Laune und war nicht sonderlich gesprächig. Die Journalistin, die das Gespräch mit der Schauspielerin führte, ist ihr heute aber wohl nicht mehr böse. Spätestens seit sie eine persönliche Entschuldigung des Plötzlich Prinzessin-Stars erhalten hat. In einem YouTube-Video berichtet Kjersti Flaa von dem Schreiben. "Sie schickte mir eine lange E-Mail, in der sie erklärte, was sie damals durchmachte und sich dafür entschuldigte, mir ein schreckliches Interview gegeben zu haben."

"Es war so bewegend für mich – darüber zu sprechen, rührt mich fast zu Tränen. Ich war einfach so dankbar, dass sie das tat. Es war eine sehr persönliche Nachricht", berichtet die norwegische Reporterin weiter. Zuvor hatte sie das Video des Interviews mit Anne aus dem Jahr 2012 auf TikTok veröffentlicht. In dem Gespräch über den Film "Les Misérables" zeigte sich die Schauspielerin ihrem Gegenüber damals nicht besonders zugewandt – ihre Antworten waren knapp und ungeduldig. Ziemlich untypisch für die heute 41-Jährige. Dabei darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass Kjersti ihr die Fragen singend stellte – in der Hoffnung, der "Der Teufel trägt Prada"-Star würde auf das musikalische Spiel einsteigen. Fehlanzeige: In dem Social-Media-Clip bezeichnete sie das Gespräch als "erstklassiges Fremdschämen".

Diesen unhöflichen Ton gegenüber Journalisten wird Anne so schnell wohl nicht mehr anschlagen – erst recht nicht, wenn sie über ihre neueste Rolle spricht. In einem Instagram-Beitrag bestätigte die Beauty vor wenigen Tagen nämlich die offizielle Planung von Plötzlich Prinzessin 3. "Wunder geschehen. Zurück nach Genovien [...]. Das Märchen geht weiter", schrieb sie zu dem Video, indem einige Szenen der ersten beide Teile einspielt und anschließend strahlend drei Finger in die Kamera hält.

